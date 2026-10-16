Στην πλήρη εξιχνίαση της σκοτεινής υπόθεσης ανθρωποκτονίας μιας 59χρονης γυναίκας, που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος απέδωσε καρπούς, φέρνοντας στο φως την ταυτότητα του ανθρώπου που φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως φερόμενος φυσικός αυτουργός 43χρονος ημεδαπός, ήδη έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία που τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το θύμα είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς νεκρό στην οικία του, όπου, από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκαν ενδείξεις έρευνας. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι από το εσωτερικό της οικίας είχαν αφαιρεθεί χρηματικό ποσό, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα του θύματος. Περαιτέρω, για τη διακρίβωση των συνθηκών πρόκλησης του θανάτου, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.



Στο πλαίσιο της ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε, αξιοποιήθηκαν ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, μαρτυρικές καταθέσεις, αναλύθηκε βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή και διενεργήθηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις.



Από τη συνδυαστική αξιολόγηση και συσχέτιση των στοιχείων που προέκυψαν, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 43χρονου ως φερόμενου δράστη της ανθρωποκτονίας. Ο 43χρονος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος την 1/4/2026 για υπόθεση ναρκωτικών και προφυλακίστηκε, ενώ έχει απασχολήσει για πλήθος αδικημάτων (εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, διευκόλυνση εισόδου μη νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα, κατάρτιση πλαστής ιατρικής συνταγής, αντίσταση, απείθεια, εξύβριση, κλοπή, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα).



Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.