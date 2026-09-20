Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, ενώ νέα στοιχεία που μεταδίδουν τα τηλεοπτικά κανάλια έρχονται στο φως.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε εργαζόμενη του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο γινόταν αναφορά σε χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή.

Όπως μετέδωσε το MEGA, στο μήνυμα αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Άστα. Η … του έδωσε μέθη». Το μήνυμα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, διαγράφηκε λίγο αργότερα.

Η πληροφορία για τη μέθη, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται από την εργαζόμενη που μίλησε στον ΑΝΤ1. Η γραμματέας των δύο κατηγορούμενων γιατρών ανέφερε στο κανάλι ότι είχε ακούσει τη συγκεκριμένη λέξη, χωρίς η ίδια να μπορεί να γνωρίζει εάν πράγματι είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Αυτό ήταν μια εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου αλλά δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά. Απλά από τον διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις “κλειδιά” όπως μέθη και κάποιες άλλες», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Η ίδια μίλησε και για τις στιγμές που έζησαν οι εργαζόμενες του ιατρείου μετά το περιστατικό, λέγοντας: «Ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Στεναχωριόμαστε όλοι μας. Τα κορίτσια που ήταν εκεί βλέπουν εφιάλτες κάθε βράδυ».

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις τελευταίες ώρες στο ιατρείο

Η γραμματέας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και όσα η ίδια είδε πριν αποχωρήσει από το ιατρείο.

Όπως ανέφερε, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στον χώρο, αντάλλαξαν έναν χαιρετισμό και εκείνος συνάντησε έναν γνωστό του, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο ιατρείο και έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές.

«Είπαμε “καλησπέρα”, είδε έναν γνωστό του, που ήταν στο ιατρείο, έχει ήδη δώσει κατάθεση ο άνθρωπος, είχαν να συναντηθούν πολλά χρόνια. Μετά από λίγο τον πήρε η γιατρός μέσα», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι έφυγε από το ιατρείο στις 15:20 και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο.

«Μέχρι εκείνη την ώρα, επειδή ήταν όλα ήσυχα, γενικά επικρατούσε πολλή ησυχία στον χώρο, ο γιατρός είχε ξαπλώσει, ξεκουραζόταν, περίμενε το επόμενό του ραντεβού», είπε στον ΑΝΤ1.

Όπως πρόσθεσε, ενημερώθηκε για τον θάνατο του τραγουδιστή περίπου δύο ώρες αργότερα, μέσω διαδικτύου.

«Καθάρισαν οι νοσηλεύτριες τον χώρο»

Η γραμματέας αναφέρθηκε, επίσης, και στον καθαρισμό του ιατρείου μετά το περιστατικό. Όπως είπε στον ΑΝΤ1, από όσα πληροφορήθηκε όταν κλήθηκε να καταθέσει μαζί με άλλες εργαζόμενες στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, οι νοσηλεύτριες είχαν καθαρίσει τον χώρο.

«Τώρα δεν ξέρω αν το έκαναν από μόνες τους μηχανικά ή αν ειπώθηκε κάτι από τη γιατρό. Αυτό δεν το ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό

Στο ίδιο πλαίσιο, η γραμματέας ρωτήθηκε από τον ΑΝΤ1 και για τη σχέση των γιατρών με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές.

«Σίγουρα υπήρχε μια επικοινωνία. Αν τον είχα δει νομίζω ήταν παλαιότερα, όχι πρόσφατα. Είχαν μία άτυπη συνεργασία με τη γιατρό», ανέφερε.

Όπως είπε, γνώριζε ότι ο Νάσος Κομιανός είχε χρησιμοποιήσει άλλον χώρο που συνδεόταν με τη γιατρό, στην Πατριάρχου, για τη διεξαγωγή σεμιναρίου.

Η σχέση του υπνοθεραπευτή με την κατηγορούμενη γιατρό έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών. Το MEGA έχει μεταδώσει ότι ο Κομιανός γνώριζε τη γιατρό και είχε επαγγελματική συνεργασία μαζί της, ενώ οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που φέρεται να του έστειλε η γιατρός την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο.

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως.