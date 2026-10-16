Κάνοντας ένα εκπληκτικό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 91-81 του Παναθηναϊκού και τον υποχρέωσε την πρώτη του ήττα στην EuroLeague.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ζακ ΛεΝτέι με 17 πόντους, ενώ 14 πόντους είχε ο Ελάιτζα Μπράιαντ και 13 ο Ντάνιελ Οτούρου. Από πλευράς του Παναθηναϊκού 22 πόντους είχε ο Σιλβέν Φρανσίσκο και 12 ο Μπράνκου Μπάντιο.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη κατάφερε να μπλοκάρει τους παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους «πράσινους» να μην βρίσκουν λύσεις και παράλληλα η Χαποέλ να είναι εύστοχη.

Ο Μίτσιτς έδωσε πολλές λύσεις από την περιφέρεια για τους φιλοξενούμενους στο πρώτο δεκάλεπτο και το σκορ ανέβηκε στο 15-22, με τον Φρανσίσκο από την άλλη να προσπαθεί για τον Παναθηναϊκό να κρατήσει το σκορ κοντά, με την πρώτη περίοδο να τελειώνει με 25-29.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έφτασε στην ισοφάριση 29-29, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο στην συνέχεια μέχρι ο Οντιάζ μετά από λάθος του Παναθηναϊκού, να διαμορφώσει το 46-48 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα ισοφάρισε σε 48-48, όμως οι φιλιξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την επιθετική δυστοκία των γηπεδούχων, με τον ΛεΝτέι και τον Μπράιαντ να δίνουν λύσεις και να ανεβάζουν το δείκτη του σκορ στο 61-68.

Στην τελευταία περίοδο η ομάδα του Ομπράντοβιτς προσπάθησε να μπει δυνατά και να κάνει την ανατροπή, όμως η Χάποελ ήταν εύστοχη και το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Παναθηναϊκός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, όμως το τρίποντο του Μίτσιτς για το 79-87 έβαλε τέλος στις ελπίδες ανατροπής, με τους Ισραηλινούς να φτάνουν στη νίκη με 91-81.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο 22, Μωραΐτης, Μπάντιο 12, Χέιζ-Ντέιβις 8, Γκραντ 8, Λεσόρ 11, Γιαμπουσέλε 7, Ερνανγκόμεθ 4, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 2, Φαλ 2.

ΧΑΠΟΕΛ: Τόπιν, Τζέρμαν, Μπλέικνι 9, Μπράιαντ 14, Κόφι 7, Γουέινραϊτ 3, Σατοράνσκι 5, ΛεΝτέι 17, Οντιάσε 6, Μίτσιτς 9, Οτούρου 13, Καμπόκλο 8.