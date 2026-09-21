Στην Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Στην Ευελπίδων έφτασε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή με την ιδιότητα του μάρτυρα, για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τη διαδικασία, τον συνοδεύει ο συνήγορός του, Γιάννης Γλύκας. Φτάνοντας στα δικαστήρια, δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αργότερα.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή, η οποία έδειχνε τον τραγουδιστή ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Επίσης, να προσδιορίσει τη σχέση του μαζί της, αλλά και να απαντήσει για το αν γνώριζε τις ιατρικές πρακτικές που εφάρμοζε.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής έχει υποστηρίξει σε δηλώσεις του ότι -κατά τη γνώμη του- ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εν ζωή στην εν λόγω φωτογραφία και ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο. Επίσης, έχει δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης του ιατρείου στο Κολωνάκι από το 2015 και ότι δεν ήταν εκείνος που τον είχε συστήσει στους δύο γιατρούς.

Εντωμεταξύ, η έρευνα που πραγματοποιούν οι Αρχές φαίνεται να διευρύνεται μετά το άνοιγμα των τηλεφωνικών συσκευών του τραγουδιστή και των κατηγορούμενων γιατρών, φέρνοντας στο φως ένα πιθανό ευρύτερο δίκτυο γιατρών που έκανε γνωματεύσεις και παρέπεμπε ασθενείς.

Οι έρευνες συνεχίζονται και στο «κάδρο» έχουν μπει τέσσερις υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για δύο νοσηλεύτριες και δύο γραμματείς, οι οποίες επιβεβαιώνουν την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, αλλά έχουν πέσει σε σημαντικές αντιφάσεις κατά την προανάκριση όσον αφορά την ώρα άφιξής του και το χρονικό των γεγονότων.

Επίσης, κρίσιμο πρόσωπο για την υπόθεση αποτελεί ένας άλλος ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο ιατρείο σε διπλανό δωμάτιο εκείνη την ώρα.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί το βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης του γιατρού για να αποδείξει ότι ήταν απασχολημένος και δεν είχε αντίληψη του τι συνέβαινε στον χώρο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επίσης, εγείρονται ερωτήματα για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε δηλωθεί κατά την προανάκριση, αλλά προστέθηκε εκ των υστέρων στη δικογραφία.

Την ίδια στιγμή, ερευνάται ο ρόλος μιας γνωστής τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να σύστησε τον Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή και ενδεχομένως στην 56χρονη γιατρό. Αν και η ίδια δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες, εκτιμάται όμως πως θα κληθεί από τις Αρχές για να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.