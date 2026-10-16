Το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα της Σουηδίας με την φανέλα της Ντζουργκάρντεν σημείωσε ο Χρήστος Αλμύρας. Ο 21χρονος διεθνής χαφ έκανε το 1-0 για την ομάδα του απέναντι στην Μπρομαποϊκάρνα μόλις στο 9ο λεπτό με ασύληπτο σουτ στην κίνηση.

Αυτό ήταν το δεύτερο συνολικά γκολ του 21χρονου Έλληνα ποδοσφαιριστή με την ομάδα της Σουηδίας, καθώς είχε βρει δίχτυα και σε αναμέτρηση για το Κύπελλο.

Ο Αλμύρας διανύει μια εξαιρετική περίοδο φόρμας, συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσει μετά και τα δύο τέρματα που πέτυχε πρόσφατα με την Εθνική Ελπίδων απέναντι στη Λετονία.