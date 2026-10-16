Χιλιάδες είναι οι μαθητές που αποκλείουν τα σχολεία της Γαλλίας εδώ και τρεις εβδομάδες και οργανώνουν δυναμικές κινητοποιήσεις, με τη γαλλική κοινωνία να βρίσκεται ξανά σε σημείο βρασμού. Για αυτό το Σάββατο έχουν ανακοινωθεί εκατοντάδες νέες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με τη δυναμική συμμετοχή εργατικών συνδικάτων και ηγετικών στελεχών από το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων». Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκονί αφήνει σαφείς αιχμές για σκοπιμότητες, καταγγέλλοντας ότι η νεανική οργή χειραγωγείται τεχνηέντως, καθώς το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα ενόψει των ερχόμενων προεδρικών εκλογών.

Τα «κίτρινα γιλέκα» διαδήλωναν κατά της ακρίβειας για περισσότερο από έναν χρόνο από το 2018, αποτελώντας ένα από τα μακροβιότερα κινήματα στη γαλλική ιστορία. Ο Ζερόμ Ροντρίγκες, επιφανές στέλεχος του κινήματος, χρησιμοποίησε το Instagram για να ενθαρρύνει τον κόσμο να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις.

Οι διαμαρτυρίες πρέπει να δώσουν φωνή σε όσους «θέλουν να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, να μην μετρούν κάθε λεπτό και να μην επιλέγουν ανάμεσα στο φαγητό και τη μετακίνηση», ανέφερε σε βίντεο, προσθέτοντας πως «η οργή δεν έχει πολιτικό κόμμα, ένα άδειο ψυγείο δεν έχει πολιτικό κόμμα».

📢🧔🏻‍♂️ #17X2026 LYCÉENS, GILETS JAUNES, TRAVAILLEURS : LE MOMENT EST VENU DE NOUS FAIRE ENTENDRE ! https://t.co/KY435qAKJL — Jerome Rodrigues Officiel (@J_Rodrigues_Off) October 10, 2026

Τι συμβαίνει λοιπόν στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Κοινωνική αναταραχή, κόστος δανεισμού σε πρωτοφανή ύψη, ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο και μια αλληλουχία πρωθυπουργών –έξι πρωθυπουργοί τα τελευταία πέντε χρόνια– που δηλώνουν ότι φιλοδοξούν να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Βρίσκεται η Γαλλία σε σημείο καμπής και τι σημαίνουν όλα αυτά για το ευρώ;



«Δεν μπορείς να συγκρίνεις τη Γαλλία με την κρίση χρέους της Ελλάδας το 2012 ή της Αργεντινής το 2001, και οι αγορές το γνωρίζουν», αναφέρει στο BBC η οικονομολόγος Αν-Λορ Ντελάτ, ερευνήτρια στο CNRS και το Πανεπιστήμιο Paris Dauphine. «Οι αγορές προέβλεψαν ήδη από το 2024 ότι θα είχαμε δημοσιονομικό πρόβλημα, αλλά γνωρίζουν ότι η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα με δυνατότητα αύξησης φόρων αν χρειαστεί. Η κατάστασή μας μοιάζει περισσότερο με τη Βρετανία της Λιζ Τρας το 2023. Ήταν μια σύντομη κρίση γιατί οι αγορές ήξεραν ότι υπήρχαν τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία».



Η Ντελάτ καταλήγει ότι μια αύξηση του ΦΠΑ κατά 4% θα συγκέντρωνε τα 120 δισ. ευρώ που απαιτούνται για την κάλυψη του χρέους. Ωστόσο, με τους πολίτες ήδη δυσαρεστημένους, οι αντιδράσεις θα ενταθούν αν αυξηθούν οι φόροι ή μειωθούν περαιτέρω οι δαπάνες για την παιδεία και την πρόνοια.



Στους δρόμους, η πραγματικότητα απέχει από το εθνικό σύνθημα «ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη». Μαθητές λυκείου στο Παρίσι καταγγέλλουν τις ελλείψεις στα σχολεία και τις διακρίσεις σε βάρος των φτωχότερων στρωμάτων, δηλώνοντας πως οι μεγάλες διαμαρτυρίες είναι ο μόνος τρόπος για να ακουστούν από την εξουσία.

Μαθήτριες μπροστά από το λύκειο Ελέν Μπουσέ, που είναι αποκλεισμένο με κάδους σκουπιδιών, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση των σχολείων στο Παρίσι

Το BBC συνομίλησε με τις 17χρονες Μαξίμ, Μαντλέν και Ελοντί, σκαρφαλωμένες σε μεγάλους πράσινους κάδους σκουπιδιών που χρησιμοποιήθηκαν για να μπλοκάρουν την είσοδο του λυκείου τους στο πλαίσιο της πολυήμερης διαμαρτυρίας.



Οι μαθήτριες είπαν ότι τα πράγματα ήταν αρκετά άσχημα στο σχολείο τους, στο 3ο διαμέρισμα του Παρισιού, με τρύπες στους τοίχους των αιθουσών, διογκωμένο αριθμό μαθητών ανά τάξη και έλλειψη διδακτικού προσωπικού. Ωστόσο, οι έφηβες γνώριζαν πολύ καλά ότι η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη στα υποβαθμισμένα προάστια της πρωτεύουσας.



«Στη Γαλλία αρέσει να μιλάει για ισότητα», είπαν, «αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι φτωχοί εδώ υφίστανται διακρίσεις, ενώ οι πλούσιοι ωφελούνται».



Καμία τους δεν θα έχει την ηλικία για να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας την ερχόμενη άνοιξη, αλλά αμφισβήτησαν αν η αλλαγή των πολιτικών προσώπων στην εξουσία κάνει τελικά τόσο μεγάλη διαφορά.



Οι τρεις νεαρές γυναίκες είπαν ότι οι διαμαρτυρίες μεγάλης κλίμακας φαινόταν ο μόνος τρόπος για να ακουστούν από τις γαλλικές αρχές, σύμφωνα με το BBC.



