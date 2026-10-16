Παλαιά και νέα στελέχη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συναντώνται απόψε στο Γουδή, στην εκδήλωση που διοργανώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο Athens City Events (Glasshouse), με μεγάλη προσέλευση και παρουσία εκπροσώπων διαφορετικών γενεών της γαλάζιας νεολαίας.

Οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στο διαδικτυακό κάλεσμα που είχε απευθύνει τις προηγούμενες ημέρες ο Κωστής Χατζηδάκης, συνδέοντας τις αναμνήσεις από τη διαδρομή στην ΟΝΝΕΔ με τις πολιτικές προκλήσεις του σήμερα.

Στον χώρο συναντήθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της ΟΝΝΕΔ, με την εκδήλωση να δίνει την ευκαιρία τόσο για αναμνήσεις από τα χρόνια της νεολαίας όσο και για συζήτηση γύρω από τις επόμενες πολιτικές προκλήσεις.

«Μια φορά ΟΝΝΕΔίτης, για πάντα ΟΝΝΕΔίτης! Για να θυμηθούμε τα παλιά, αλλά και για να συζητήσουμε για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμη περισσότερο για την Ελλάδα!», ανέφερε στο μήνυμά του.

Τον Κωστή Χατζηδάκη συνόδευσαν η σύζυγός του, Πόπη Καλαϊτζή, και ο γιος τους, Γιάννης.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι Παύλος Μαρινάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Σκρέκας και Κώστας Μπακογιάννης.

Ακολουθούν φωτογραφίες:

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη (δεξιά)

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Κώστα Μπακογιάννη

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Γιάννη Βρούτση

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Παύλο Μαρινάκη