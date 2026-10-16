Κάποτε την εκθείαζε ως την «παγωμένη κυρία» που τον οδήγησε σε μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, αλλά τώρα η σχέση τους έχει ψυχρανθεί. Σύμφωνα με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνεί σε φίλους και συμμάχους για να ρωτήσει αν είναι ώρα να απολύσει τη μακροβιότερη προσωπάρχη του, Σούζι Γουάιλς, και να την αντικαταστήσει με ένα νέο πρόσωπο στην κορυφή της ιεραρχίας του Λευκού Οίκου.

Επικαλούμενο τέσσερις πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών του προέδρου, το δημοσίευμα του Politico αναφέρει ότι ο Τραμπ εξετάζει διάφορα ονόματα για τον διαδόχο της Γουάιλς, της βετεράνου πολιτικού στελέχους από τη Φλόριντα, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που υπηρετεί στη θέση της προσωπάρχη.



Φαίνεται πως δεν λείπουν εκείνοι που τον ενθαρρύνουν να απαλλαγεί από την πιστή του συνεργάτιδα, με ένα στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να σημειώνει ότι η Γουάιλς «έχει κάψει πολλούς ανθρώπους» κατά τη διάρκεια της θητείας της στην ηγεσία της διακυβέρνησης Τραμπ.

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζαν Γουάιλς

Ένας αιρετός Ρεπουμπλικανός, του οποίου τις απόψεις ζήτησε ο πρόεδρος, δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει σκεφτεί να αναβαθμίσει τον αναπληρωτή προσωπάρχη Στίβεν Μίλερ ή να φέρει το στέλεχος των Νιου Γιορκ Γιάνκις, Ράντι Λεβίν, στην θέση του προσωπάρχη.



Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τον επί χρόνια φίλο του και νυν περιοδεύοντα διαπραγματευτή ειρήνης, Στηβ Γουίτκοφ, καθώς και τον επικεφαλής της ομοσπονδιακής στεγαστικής πολιτικής, Μπιλ Πουλτ.



Με την πιθανότητα ενός εχθρικού Κογκρέσου υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών στον ορίζοντα, ο Τραμπ θέτει επίσης το ενδεχόμενο να φέρει τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, Κέβιν Μακάρθι. Σύμμαχοι του Ρεπουμπλικανού από την Καλιφόρνια υποστηρίζουν ότι ο Μακάρθι, ο οποίος είχε καλή εργασιακή σχέση με τον ηγέτη των Δημοκρατικών, Χακίμ Τζέφρις, θα μπορούσε να αμβλύνει τις αναπόφευκτες εντάσεις ανάμεσα στον Τραμπ και μια Δημοκρατική πλειοψηφία.



Ωστόσο, ο Τραμπ έριξε λάδι στη φωτιά καταρρίπτοντας την ιδέα ότι αναζητά αλλαγή στην ηγεσία του προσωπικού του, δηλώνοντας στο Politico ότι η Γουάιλς «έχει την ΠΛΗΡΗ εμπιστοσύνη μου» και επιτιθέμενος στο μέσο ότι δεν νοιάζεται για «γεγονότα, ακεραιότητα ή έντιμη δημοσιογραφία».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς

Η Γουάιλς είναι το πέμπτο άτομο που υπηρετεί ως προσωπάρχης του Λευκού Οίκου στις δύο θητείες του Τραμπ και έχει παραμείνει στη θέση αυτή περισσότερο από κάθε άλλον.



Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης θητείας του διευθύνοντας αυτό που πηγές των Ρεπουμπλικανών αναφέρουν στο The Independent ως ένα αυστηρά ελεγχόμενο σχήμα, με λιγότερες διαρροές και λιγότερες εσωτερικές διαμάχες σε σύγκριση με το χαοτικό περιβάλλον της πρώτης τετραετίας του.



Όμως, τις τελευταίες εβδομάδες έχει παραγκωνιστεί ή έχει μείνει εκτός ενημέρωσης, καθώς ο Τραμπ λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις χωρίς τη δική της συμβολή.



Στη Δυτική Πτέρυγα υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των αξιωματούχων της κυβέρνησης για την απόφαση του Τραμπ να προσπεράσει τη Γουάιλς, επιλέγοντας την Κέιτι Ζακαράια, μια τακτική σχολιάστρια της δεξιάς τηλεόρασης, για να αντικαταστήσει τη Καρολάιν Λίβιτ στη θέση της εκπροσώπου Τύπου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζαχαρία, από αριστερά, η βοηθός του Λευκού Οίκου Νάταλι Χαρπ, ο Γουόλτ Νάουτα, προσωπικός βοηθός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Η εφημερίδα Independent έχει πληροφόρηση ότι η Γουάιλς προσπαθούσε να προσελκύσει τον σχολιαστή του CNN Σκοτ Τζένινγκς, τον υψηλού προφίλ υπερασπιστή του Τραμπ στο δίκτυο, ώστε να διατηρήσει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου στα χέρια κάποιου που είναι συγκροτημένος, επαγγελματίας και κατανοεί τη συνθετότητα του ρόλου.



Όμως ο Τραμπ έδρασε ενώ η Γουάιλς απουσίαζε, λαμβάνοντας τη στιγμιαία απόφαση να προσλάβει την Ζακαράια στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, παρά την πλήρη έλλειψη εμπειρίας της σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να τον υπερασπίζεται στην τηλεόραση.



Το αποτέλεσμα ήταν η Ζακαράια να πραγματοποιήσει μια καταστροφικά αμήχανη πρώτη ενημέρωση μετά από μόλις μία ημέρα στον ρόλο την περασμένη Τρίτη, προκαλώντας αρνητική δημοσιότητα για την παραποίηση της αδυναμίας της να ασκήσει τη δικηγορία, σύμφωνα με άρθρο του Independent.