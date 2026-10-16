Στο Μεξικό ο Αρμάντο Γκονζάλες λατρεύεται και είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους νέους παίκτες στη χώρα.

Για τον λόγο αυτό στο Βελοντρόμ και στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μαρσέιγ για την 2η αγωνιστική του Europa League, βρέθηκε ένας συμπατριώτης του.

Ο Μεξικάνος ζει στη Γαλλία παρακολούθησε τον αγώνα και μετά το τέλος της αναμέτρησης «φώναξε» τον 23χρονο επιθετικό του Ολυμπιακού με σκοπό να πάρει τη φανέλα του.

Ο Γκονζάλες δεν του αρνήθηκε και η χαρά του Μεξικανού ήταν απερίγραπτη, ανεβάζοντας και βίντεο στα social media.