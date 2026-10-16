Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Palau Blaugrana απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με στόχο να κάνει το δύο επί Ισπανικού εδάφους, μετά τη νίκη του επί της Βαλένθια.

Οι Πειραιώτες θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στην Euroleague, ενώ στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση είναι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο εμβληματικός Καταλανός προπονητής, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τη σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στους πρωταθλητές Ευρώπης και τους Καταλανούς.