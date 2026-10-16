Μια τεράστια νίκη πήρε ο Ολυμπιακός απόψε στην Βαρκελώνη επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 105-100 στην παράταση (92-92 κ.α.) για την 6η αγωνιστική της Euroleague και έφτασε σε ρεκόρ 5-1 στην διοργάνωση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Ντόρσεϊ να είναι στην Αθήνα, τέσσερις παίκτες να τραυματίζονται κατά την διάρκεια του αγώνα και τον Φουρνιέ να αποχωρεί με πέντε φάουλ, έδειξε σε όλους πως είναι ατσάλινη και έκανε το δύο στα δύο στην Ισπανία μετά και τη νίκη επί της Βαλένθια.

Ο Σάσα Βεζένκοφ μέτρησε 25 πόντους, ο Εμπάι Εντιάι είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Γιαν Μοντέρο 16 πόντους, και ο ΜακΙντάιρ 17 πόντους. Από την άλλη, οι Ταϊρίς Μάρτιν και Τζάστιν Ρόμπινσον είχαν από 17 πόντους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά το ματς με τον ΜακΙντάιρ να πετυχαίνει οκτώ πόντους για να δώσει προβάδισμα στους Πειραιώτες με 7-13. Η Μπαρτσελόνα ωστόσο αντέδρασε και με πρωταγωνιστές τους Μπριθουέλα και Νίμπο προηγήθηκε με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με 30-26.

Στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός ήταν καταπληκτικός. Ο Μοντέρο μοίραζε οι Εντιάι και Χολ σκόραραν, με τους Πειραιώτες να περνάνε μπροστά με 34-41, ενώ στο τέλος ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλαβε δράση για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο 47-57 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στην τρίτη περίοδο με τον Βεζένκοφ σε μεγάλη βραδιά ο Ολυμπιακός έφτασε ξανά σε διψήφια διαφορά και με τρίποντο του Μοντέρο διαμορφώθηκε το 66-77.

Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 90-83, αλλά η Μπαρτσελόνα δε τα παράτησε μείωσε σε 88-90 και στην συνέχεια οι διαιτητές είδαν αντιαθλητικό φάουλ του Φουρνιέ στον Νίμπο, με τον Γάλλο να αποβάλλεται.

Ο Νίμπο έβαλε την μια βολή, ο Βεζένκοφ απάντησε και αυτός με δύο, αλλά ο Ρόμπινσον με απίστευτο τρίποντο στη λήξη έκανε το 92-92 και οδήγησε το ματς στην παράταση.

Εκεί, ο Εντιάι δήλωσε παρών και με έξι σερί πόντους, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά στο σκορ και με άλλους πέντε πόντους του Μοντέρο ο Ολυμπιακός έκανε το 95-103 για να κερδίσει με το τελικό 100-105.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 (κ.α.), 100-105 παρ.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Πάντερ 4 Γκίμπσον 11, Μάρτιν 17, Ουμούντε 8, Ρόμπινσον 17, Μπριθουέλα 13, Ούμπαλ, Ενκαμουά, Εβγουόμαν 4, Μπαλτσερόφσκι 5, Νίμπο 11, Πάρα 10.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μίλερ-ΜακΙντάιρ 17, Γουόρντ 7, Μοντέρο 16, Βεζένκοφ 25, Παπανικολάου 3, Εντζάι 17, Τζόσεφ 7, Χολ 5, Τζόουνς 5, Φουρνιέ 6.