Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, παραδέχθηκε δημόσια ότι μέλη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) έχουν επιδείξει προβληματική συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων, με ορισμένα περιστατικά να έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Η αναφορά έγινε στη διάρκεια δημόσιας συζήτησης για την εκπομπή «Things That Matter», την οποία παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Τόνι Ντοκουπίλ. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε ότι καταγγελίες για ενέργειες προσωπικού της ICE έχουν εξεταστεί στο εσωτερικό της υπηρεσίας, με τις συνέπειες για τους εμπλεκόμενους να διαφέρουν ανάλογα με τα ευρήματα.

Vice President JD Vance acknowledged that some ICE agents have made mistakes and said the agency has investigated cases involving misconduct, with some agents receiving additional training or disciplinary action. In a “Things That Matter” town hall with @TonyDokoupil, Vance said those cases are not always advertised because people should be judged "in a court of law and through a normal investigatory process." Watch more Saturday at 8 p.m. ET/PT on CBS and Paramount+. — CBS News (@CBSNews) October 16, 2026

Σε κάποιες υποθέσεις αποφασίστηκε οι πράκτορες να παρακολουθήσουν συμπληρωματικά προγράμματα κατάρτισης, ενώ σε άλλες κινήθηκαν διαδικασίες επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Η εξήγηση Βανς για τη μη δημοσιοποίηση των ερευνών

Αναφερόμενος στην περιορισμένη ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τις καταγγελίες και την εξέλιξή τους, ο Βανς υποστήριξε ότι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται προτού εξαχθούν συμπεράσματα για την ευθύνη των εμπλεκομένων.

Όπως τόνισε, κάθε περίπτωση οφείλει να εξετάζεται «σε ένα δικαστήριο και μέσα από μια κανονική διαδικασία έρευνας», επισημαίνοντας τη σημασία της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πειθαρχικές παρεμβάσεις χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία

Οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου καταδεικνύουν ότι η ICE έχει προχωρήσει σε ενέργειες αντιμετώπισης περιστατικών υπηρεσιακής παραβατικότητας, χωρίς ωστόσο να παρέχεται πάντοτε δημόσια ενημέρωση για την έκβαση των σχετικών ελέγχων.

Παρά την αναγνώριση ότι έχουν ληφθεί μέτρα σε βάρος προσωπικού της υπηρεσίας, ο Βανς απέφυγε να παρουσιάσει αναλυτικά δεδομένα για την έκταση του προβλήματος.

Ειδικότερα, δεν έδωσε αριθμούς για τους πράκτορες που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των ερευνών, τις περιπτώσεις στις οποίες επιβλήθηκαν ποινές ή τη φύση των παραβάσεων που οδήγησαν στην ενεργοποίηση των πειθαρχικών μηχανισμών.