Χωρίς ουσιαστικές συμφωνίες στα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, με τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών να εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων για την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας, τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μεταναστευτικό.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις αποκλίσεις τους ούτε στα ζητήματα της κλιματικής πολιτικής, με αποτέλεσμα οι περισσότερες εκκρεμότητες να μεταφερθούν στις επόμενες συναντήσεις, που προγραμματίζονται για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Η αδυναμία εξεύρεσης κοινά αποδεκτών λύσεων ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις διαφορετικές επιδιώξεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η προειδοποίηση Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε στους Ευρωπαίους ηγέτες τις εκτιμήσεις του για τις ανάγκες της χώρας του το 2027, υπολογίζοντας ότι οι συνολικές πολεμικές δαπάνες θα ανέλθουν στα 155 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να εξασφαλιστούν μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης, προκειμένου να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και να ενισχυθούν οι αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας.

«Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό ποσό. Και σας ζητώ να βρείτε αυτήν την υποστήριξη. Θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε τη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Επιχειρώντας να καταδείξει τις ευρύτερες συνέπειες μιας ενδεχόμενης χρηματοδοτικής ανεπάρκειας, υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κύμα προσφύγων, προειδοποιώντας ότι έως και «20 εκατομμύρια Ουκρανοί» ενδέχεται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του POLITICO από δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η συνδρομή τρίτων χωρών, η ανακατεύθυνση ευρωπαϊκών πόρων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και η έκδοση νέου κοινού δανείου.

Η τελευταία επιλογή θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη χρηματοδότηση ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε εγκριθεί το προηγούμενο έτος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία επί της αρχής για την ανάγκη κάλυψης των πρόσθετων οικονομικών απαιτήσεων της Ουκρανίας το 2027. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις, καθώς στη σύνοδο δεν πραγματοποιήθηκε εκτενής επεξεργασία των διαθέσιμων επιλογών.

«Η στήριξή μας έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ»

«Η στήριξή μας έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, καθώς η Ρωσία δοκιμάζει τις αντοχές της Ουκρανίας και θέτει σε κίνδυνο την οικονομία της», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η ίδια αναφέρθηκε στην οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, λέγοντας πως έχει δύο πτυχές, την τρέχουσα και εκείνη της επόμενης χρονιάς. «Στον τομέα της άμυνας, επιταχύνουμε τη στήριξη για την κάλυψη των πιο επειγουσών αναγκών της Ουκρανίας. Έχουμε εκταμιεύσει σχεδόν 16 δις. ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού σκέλους του δανείου και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον ουκρανικό προϋπολογισμό», ανέφερε. Παράλληλα, τόνισε ότι έως το τέλος του έτους μπορούν να εκταμιευθούν επιπλέον 17 δις. ευρώ «υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι η Ουκρανία θα υλοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Η ίδια τόνισε ότι, αυτή τη στιγμή, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιπροσωπεύουν το 80% της εξωτερικής βοήθειας προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας πως θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο, «αλλά χρειαζόμαστε επειγόντως και τη συμβολή άλλων εταίρων». Παράλληλα, όπως δήλωσε, βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ σχετικά με τους τρόπους τερματισμού του πολέμου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα από την πλευρά του, είπε ότι η συζήτηση για την Ουκρανία «είναι σε συνάρτηση με τη δική μας ασφάλεια και άμυνα. Στην πραγματικότητα, τα δύο ζητήματα είναι αλληλένδετα», ενώ επισήμανε πως οι ηγέτες «συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν τις πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2027».

Παραμένει το αδιέξοδο για τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια

Καμία μεταβολή δεν καταγράφηκε ούτε στο ζήτημα της χρησιμοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στις δυτικές χώρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η συζήτηση αφορά κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, των οποίων η ενδεχόμενη αξιοποίηση για τη χρηματοδότηση του Κιέβου εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές επιφυλάξεις.

Βέλγιο, Γαλλία και Ιταλία συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις, ενώ άλλες κυβερνήσεις επιμένουν ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου.

Παρότι η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, είχε αφήσει περιθώριο επαναφοράς του θέματος, οι διαβουλεύσεις δεν απέδωσαν κάποιο αποτέλεσμα.

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει», σχολίασε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, εκτιμώντας ότι οι θέσεις των κρατών-μελών παραμένουν ουσιαστικά ίδιες με εκείνες της προηγούμενης συνόδου.

Κατά τον ίδιο, η άμεση οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας θα πρέπει να βασιστεί σε διαφορετικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, δεδομένου ότι δεν διαφαίνεται σύντομα συμφωνία για τα ρωσικά κεφάλαια.

Στα δύο η Ευρώπη για τα σχεδόν 2 τρισ. ευρώ του νέου προϋπολογισμού

Σημαντικές αποστάσεις χωρίζουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ως προς το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπεται να κινηθεί κοντά στα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Οι συνομιλίες στις Βρυξέλλες δεν οδήγησαν σε προσέγγιση των αντικρουόμενων θέσεων, καθώς παραμένουν οι αντιπαραθέσεις τόσο για το μέγεθος του προϋπολογισμού όσο και για τις προτεραιότητες στις οποίες θα κατευθυνθούν τα χρήματα.

Η Γερμανία, μαζί με άλλα κράτη που υποστηρίζουν τον περιορισμό των ευρωπαϊκών δαπανών, επιδιώκει τη μείωση του συνολικού ποσού. Στον αντίποδα, οι χώρες που συμμετέχουν στην ομάδα των «Φίλων της Συνοχής» ζητούν να προστατευθούν ή ακόμη και να αυξηθούν οι πόροι για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επισήμανε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, καθώς το 2027 η Γαλλία εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη νέου προέδρου.

«Νομίζω ότι μια απόφαση είναι εφικτή μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι μια νέα καθυστέρηση πέραν του 2026 θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης.

Ωστόσο, οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξουν οι αναγκαίες υποχωρήσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Κλιματική πολιτική: Δεν πέρασαν οι αλλαγές που ζήτησε η Βαρσοβία

Αντιπαράθεση σημειώθηκε και γύρω από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, επιδίωξε την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS2, προκαλώντας μια μακρά και δύσκολη συζήτηση μεταξύ των ηγετών.

Αν και η πολωνική πρωτοβουλία εξασφάλισε περισσότερους υποστηρικτές σε σχέση με προηγούμενες προσπάθειες, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη συναίνεση, καθώς αρκετές κυβερνήσεις υπερασπίστηκαν τη συνέχιση του υφιστάμενου πλαισίου.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκαν οι οικονομικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η πράσινη μετάβαση, ιδιαίτερα για τους καταναλωτές και την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και οι διαφορετικές αντιλήψεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της ΕΕ.

Μεταναστευτικό: Μπλόκο στην πρωτοβουλία τριών χωρών

Ακόμη ένα πεδίο έντονης διαφωνίας αποτέλεσε η διαχείριση της μετανάστευσης, με τις κυβερνήσεις της Ιταλίας, της Δανίας και της Πολωνίας να επιδιώκουν μια περισσότερο περιοριστική ευρωπαϊκή πολιτική.

Οι τρεις χώρες κατέθεσαν πρόταση για την προσθήκη αυστηρότερων διατυπώσεων στα συμπεράσματα της συνόδου. Ειδικότερα, ζήτησαν να συνδεθεί ρητά η παράτυπη μετανάστευση με την εγκληματικότητα και να παρουσιαστεί ως παράγοντας που υπονομεύει την κοινωνική συνοχή.

Δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι περίπου δέκα κράτη-μέλη, ανάμεσά τους η Ουγγαρία, τάχθηκαν υπέρ της πρωτοβουλίας.

Η κίνηση ερμηνεύτηκε επίσης ως έμμεση αντίδραση στην πολιτική της ισπανικής κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει στη νομιμοποίηση περίπου ενός εκατομμυρίου μεταναστών που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα διαμονής.

Η απόφαση της Μαδρίτης έχει ήδη προκαλέσει την αντίθεση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, οι οποίες υποστηρίζουν την υιοθέτηση αυστηρότερων κανόνων.

Τελικά, η διατύπωση που προωθούσαν οι τρεις κυβερνήσεις δεν έγινε αποδεκτή. Τα επίμαχα σημεία αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν από ένα πιο περιορισμένο κείμενο, το οποίο δεν περιλάμβανε το σύνολο των αιτημάτων τους.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γνωστοποίησε ότι έως το τέλος του 2026 θα παρουσιαστεί ένα νέο σχέδιο διαχείρισης μεταναστευτικών κρίσεων, με στόχο την ταχύτερη αντίδραση των κρατών-μελών σε περιπτώσεις ξαφνικής αύξησης των αφίξεων.

Ως χαρακτηριστική περίπτωση αναφέρθηκαν οι μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε το καλοκαίρι η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στη βόρεια Αφρική.

Αιχμές Μακρόν για την ένταση γύρω από τη μετανάστευση

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Εμανουέλ Μακρόν για το κλίμα που επικράτησε κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ότι η αντιπαράθεση απέκτησε υπερβολικά έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, καθιστώντας δυσκολότερη την αναζήτηση συμβιβασμού.

«Ήταν μια κακή συζήτηση, επειδή είχε πολιτικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και αποτέλεσε σημαντική πηγή διχασμού γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, οι βασικές εκκρεμότητες εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτές. Η ΕΕ καλείται πλέον να αναζητήσει συγκλίσεις μέσα στους επόμενους δύο μήνες, προκειμένου να καταλήξει σε αποφάσεις για τη στήριξη της Ουκρανίας, τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Τα αποτελέσματα της διήμερης Συνόδου Κορυφής

Περισσότερο ως αποτύπωση πολιτικών προθέσεων παρά ως κατάλογος συγκεκριμένων αποφάσεων μπορούν να χαρακτηριστούν τα αποτελέσματα της διήμερης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Οι συνομιλίες ξεκίνησαν στις 10 το πρωί της Πέμπτης και ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, με τις αντιπαραθέσεις για την ενεργειακή πολιτική να προκαλούν πολύωρες καθυστερήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οριστικοποίηση των συμπερασμάτων της πρώτης ημέρας απαιτούσε περίπου 15 ώρες, με το σχετικό κείμενο να δημοσιοποιείται τελικά τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι διαπραγματεύσεις εξελίχθηκαν σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία, καθώς κυκλοφορούσαν παράλληλα διαφορετικές εκδοχές συμβιβαστικών προτάσεων. Περισσότερες από δώδεκα ώρες αφιερώθηκαν σε περιορισμένης σημασίας τροποποιήσεις, ενώ η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου ματαιώθηκε.

Παρά τον χρόνο που δαπανήθηκε, το τελικό αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει νέες ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως επισήμανε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις χρησιμοποίησαν στοιχεία και γραφήματα για να αναδείξουν τις επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης. Η σχετική αντιπαράθεση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, με ενδιάμεση διακοπή.

Την ίδια στιγμή, Φινλανδία, Δανία και Σουηδία παρενέβησαν με κοινή επιστολή, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη χαλάρωση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) θα δημιουργούσε αβεβαιότητα για τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, φέρεται να προειδοποίησε όσους υποστήριζαν την εφαρμογή του ETS2 το 2028 ότι «με το ETS2 θα χάσετε εκλογές».

Παράλληλα, εισηγήθηκε την επανεξέταση της διάρκειας του πολυετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, προτείνοντας διαπραγματεύσεις ανά τρία ή τέσσερα χρόνια αντί για επτά, λόγω των διαρκών διεθνών ανακατατάξεων. Μια τέτοια αλλαγή, ωστόσο, δεν συνυπολογίζει την πενταετή θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ενεργειακή πολιτική: Προσωρινές παρεμβάσεις και διατήρηση του ETS

Στο ενεργειακό πεδίο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τάχθηκαν υπέρ μιας κοινής αντιμετώπισης των πιέσεων στην αγορά, με παρεμβάσεις περιορισμένης διάρκειας και συγκεκριμένου χαρακτήρα.

Μεταξύ των επιλογών που προκρίθηκαν βρίσκονται η χρονική μετάθεση υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό για το μεθάνιο, η παράταση των έκτακτων κανόνων κρατικής στήριξης, η διαμόρφωση προσωρινών ρυθμίσεων για τα διυλιστήρια και η δυνατότητα εθελοντικού συντονισμού της ζήτησης.

Παράλληλα, ζητήθηκε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για το Αποθεματικό Σταθερότητας της Αγοράς και να αναθεωρηθεί η αξιολόγηση των συνεπειών από την εφαρμογή του ETS2, η οποία προβλέπεται για το 2028.

Το υφιστάμενο ETS εξακολουθεί να θεωρείται βασικός μηχανισμός διαμόρφωσης της τιμής των εκπομπών ρύπων.

Η Ιταλία και οι χώρες του Βίζεγκραντ γνώριζαν ότι δεν διέθεταν την αναγκαία ειδική πλειοψηφία για ουσιαστική ανατροπή των κανόνων. Ωστόσο, η παρέμβασή τους είχε και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς επιδίωκαν να δείξουν στους ψηφοφόρους τους ότι αμφισβητούν το σημερινό πλαίσιο.

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Προθεσμίες και νέα εμπορικά εργαλεία απέναντι στην Κίνα

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συνοδεύτηκε από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με στόχο να ολοκληρωθούν έως τον Δεκέμβριο του 2026 τρεις σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Αυτές αφορούν την απλούστευση των κανόνων για τρόφιμα και ζωοτροφές, την ενοποίηση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και τις παρεμβάσεις για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στο λεγόμενο «28ο καθεστώς» εταιρικού δικαίου, στον Νόμο για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας και στις υποδομές δικτύων. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προωθείται η μείωση της γραφειοκρατίας και των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων.

Η αναφορά σε «παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες» χρησιμοποιήθηκε ως έμμεση περιγραφή των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, απέναντι στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει ετήσιο έλλειμμα περίπου 360 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι ηγέτες ζήτησαν να ενισχυθούν οι δυνατότητες προστασίας της ευρωπαϊκής παραγωγής, εξετάζοντας μεταξύ άλλων δασμολογικές παρεμβάσεις και ποσοτικούς περιορισμούς σε χημικά προϊόντα και μηχανήματα.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, προανήγγειλε τη διεύρυνση των διαθέσιμων μηχανισμών εμπορικής άμυνας.

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Νέος γύρος συνομιλιών στις 26 Νοεμβρίου

Οι διαφωνίες για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο οδήγησαν ουσιαστικά στην εγκατάλειψη της διαπραγματευτικής πρότασης της Ιρλανδικής Προεδρίας, η οποία περιλάμβανε μειώσεις δαπανών ύψους 141 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Την προσπάθεια αναζήτησης συμβιβασμού αναλαμβάνει πλέον ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενώ προγραμματίστηκε έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για τις 26 Νοεμβρίου.

Η επιδίωξη είναι να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία πριν από την ολοκλήρωση του 2026, ώστε να ακολουθήσει η έγκριση των απαιτούμενων νομοθετικών πράξεων μέσα στο 2027.

Με αυτόν τον τρόπο, η νέα χρηματοδοτική περίοδος θα μπορέσει να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2028 χωρίς διακοπές στην εκταμίευση ευρωπαϊκών πόρων.

Πάντως, το τελικό κείμενο δεν περιλαμβάνει υποχρεωτική καταληκτική ημερομηνία για την επίτευξη συμφωνίας.

Ουκρανία: Νέες οικονομικές απαιτήσεις και προειδοποιήσεις Ζελένσκι

Πρόσθετη βοήθεια 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας ότι το συνολικό οικονομικό βάρος του πολέμου για τη συγκεκριμένη χρονιά θα φτάσει τα 155 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε προβληματισμό, καθώς μέχρι πρότινος υπήρχε η εκτίμηση ότι το ήδη συμφωνημένο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ επαρκούσε για τη χρηματοδότηση δύο ετών.

Αντί άμεσης απόφασης για πρόσθετη ενίσχυση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν επικαιροποιημένη αξιολόγηση των αναγκών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Στα αποτελέσματα της συνόδου περιλαμβάνεται η αποδέσμευση 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης, ενώ εκφράστηκε ικανοποίηση για την 21η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι συνέδεσε την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη με την πιθανότητα μιας μεγάλης προσφυγικής κρίσης, δηλώνοντας ότι «αν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο, 20 εκατομμύρια Ουκρανοί πολίτες θα φύγουν για την Ευρώπη».

Η συγκεκριμένη εκτίμηση εκλήφθηκε και ως προσπάθεια άσκησης πίεσης προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Στα συμπεράσματα καταγράφεται επίσης η έναρξη, στις 13 Οκτωβρίου, των ομάδων διαπραγματευτικών κεφαλαίων 2 και 3 για την ευρωπαϊκή ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνεται η σημασία της παράτασης της προσωρινής προστασίας των εκτοπισμένων από τον πόλεμο έως τις 4 Μαρτίου 2028, σύμφωνα με την απόφαση που είχε λάβει το Συμβούλιο τον Ιούλιο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν ακόμη τη δυσαρέσκειά τους για την προσωρινή αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ, με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας να διαφοροποιείται.

Στο διπλωματικό παρασκήνιο βρέθηκαν και οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «πιο δύσκολο» συνομιλητή από τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη» προς το Κίεβο, μετά την πρώτη διμερή συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ευρωπαϊκή άμυνα: Προετοιμασία για το 2030 και μέτρα κατά της Ρωσίας

Οι ηγέτες υιοθέτησαν τα βασικά πορίσματα της πρώτης ετήσιας έκθεσης για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρονικό ορίζοντα το 2030.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026 για τη διευκόλυνση της μετακίνησης στρατιωτικών δυνάμεων και εξοπλισμού εντός της Ευρώπης.

Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετοι περιορισμοί στη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου σε Ρώσους πολίτες, καθώς και η ανάπτυξη ευρωπαϊκού σχεδίου για την αντιμετώπιση απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο τελικό κείμενο επισημαίνεται ότι «οι ενέργειες της Ρωσίας δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Μεταναστευτικό: Περιορισμένη συμφωνία μετά τις αντιδράσεις για την Ισπανία

Μόλις επτά γραμμές αφιερώθηκαν στο μεταναστευτικό, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις που προηγήθηκαν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν από την Κομισιόν να επεξεργαστεί, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, έθεσε το ζήτημα της στάσης που πρέπει να τηρεί η ΕΕ όταν ένα κράτος-μέλος εφαρμόζει πολιτική «σχεδόν το ακριβώς αντίθετο» από εκείνη που επιδιώκουν οι υπόλοιποι.

Η παρέμβασή της αφορούσε την πρωτοβουλία της ισπανικής κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ για τη νομιμοποίηση 600.000 μεταναστών.

Η προσπάθεια Ιταλίας, Δανίας και Πολωνίας να συμπεριληφθούν αυστηρότερες αναφορές στους παράγοντες που ενθαρρύνουν την παράτυπη μετανάστευση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη υποστήριξη.

Παράλληλα, οι ηγέτες εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς την Ισπανία για τις μεταναστευτικές πιέσεις στη Θέουτα.

Κύπρος, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο

Στο ζήτημα της συμμετοχής στην περιβαλλοντική διάσκεψη COP31, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ισότιμη παρουσία.

Η σχετική αναφορά συνδέεται με τον προηγούμενο αποκλεισμό της Κύπρου από προπαρασκευαστικές συναντήσεις, με τους ηγέτες να επικαλούνται την ευρωπαϊκή αρχή της αλληλεγγύης.

Για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διατυπώθηκε αποδοκιμασία των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να μεριμνήσει για την προστασία των προσώπων που εργάζονται στον θεσμό.

Στο πεδίο της ψηφιακής πολιτικής, προωθείται η θέσπιση κατώτατου ηλικιακού ορίου πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της πρωτοβουλίας EU KIDS Act.

Μέση Ανατολή: Ορμούζ, Γάζα, Υεμένη και Λίβανος στην ευρωπαϊκή ατζέντα

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποτέλεσε ξεχωριστό αντικείμενο των διαβουλεύσεων, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να τοποθετείται για τις συγκρούσεις και τις εξελίξεις σε αρκετές χώρες.

Ιράν: Οι ηγέτες καταδίκασαν τις επιθέσεις εναντίον κρατών της ευρύτερης περιοχής και υπογράμμισαν ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς τροποποίηση του καθεστώτος τους.

Παράλληλα, επανέλαβαν την αντίθεσή τους στην απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ζητώντας πλήρη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Υεμένη: Η ΕΕ αποδοκίμασε τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης ASPIDES.

Γάζα: Επαναβεβαιώθηκε η υποστήριξη στη δημιουργία δύο κρατών και στην απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου της Κύπρου.

Οι ηγέτες ζήτησαν την εφαρμογή του ψηφίσματος 2803, με αφοπλισμό της Χαμάς, αποχώρηση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων και αποκλεισμό της οργάνωσης από οποιονδήποτε μελλοντικό κυβερνητικό ρόλο.

Εξέφρασαν επίσης τη δυσαρέσκειά τους για την αναβολή των παλαιστινιακών εκλογών.

Παράλληλα, καταδικάστηκαν η επέκταση των ισραηλινών εποικισμών και οι επιθέσεις εποίκων. Ζητήθηκε ακόμη η ακύρωση του διαγωνισμού που αφορά την περιοχή E1, ενώ απευθύνθηκε προειδοποίηση προς τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε σχετικές δραστηριότητες.

Λίβανος: Η ευρωπαϊκή πλευρά ζήτησε την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος.

Έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε η κυβέρνηση της χώρας να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο σε ολόκληρη την επικράτειά της και να διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης οπλισμού.

Χαιρετίστηκε επίσης η δημιουργία της Αποστολής Στήριξης της ΕΕ στον Λίβανο, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη διατήρησης διεθνούς παρουσίας μετά την ολοκλήρωση της αποστολής UNIFIL.

Συρία: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε μια πολιτική μετάβαση που θα καθοδηγείται από τους ίδιους τους Σύρους, ζητώντας από όλους τους εμπλεκόμενους, εντός και εκτός της χώρας, να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Διεύρυνση της ΕΕ: Μεταρρυθμίσεις πριν από τις νέες εντάξεις

Η προοπτική υποδοχής νέων κρατών-μελών παρουσιάστηκε ως στρατηγική επιλογή με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, στη βάση των αρχών που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη της Γρανάδας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η ένταξη προϋποθέτει την κατάλληλη προετοιμασία τόσο των υποψήφιων χωρών όσο και της ίδιας της Ένωσης.

Για τις υποψήφιες χώρες, προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η εφαρμογή των απαιτούμενων θεσμικών αλλαγών. Αντίστοιχα, η ΕΕ καλείται να προσαρμόσει την εσωτερική της λειτουργία, ώστε να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις αποτελεσματικά με περισσότερα μέλη.

Η αξιολόγηση της προόδου θα εξακολουθήσει να βασίζεται στις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προετοιμασία για μια διευρυμένη Ένωση», ενώ συνεχίζεται η επεξεργασία της συνθήκης προσχώρησης του Μαυροβουνίου.

Η Ιρλανδική Προεδρία επιδιώκει την προσωρινή ολοκλήρωση των εναπομεινάντων διαπραγματευτικών κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρωθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.