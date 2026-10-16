Οι αλλαγές επωνύμου είχαν ήδη αποτυπώσει δημόσια την απόσταση ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και τα παιδιά του. Ο ηθοποιός φέρεται να έμαθε ότι και τα έξι έχουν αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθειά του να τα πλησιάσει.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ανώνυμες πηγές από το περιβάλλον του υποστηρίζουν ότι δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα επανασύνδεσης. Η πληροφορία για την αλλαγή τηλεφώνων, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ούτε υπάρχει δημόσια τοποθέτηση των παιδιών για το θέμα.

Η προσπάθεια μέσω κοινών φίλων

Σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε στη βρετανική εφημερίδα, ο Πιτ εξετάζει το ενδεχόμενο να στηριχθεί σε δύο κοινούς φίλους που διατηρούσε με την Αντζελίνα Τζολί. Πρόκειται, κατά την ίδια πηγή, για ανθρώπους που δεν επέλεξαν πλευρά μετά τον χωρισμό και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προσέγγιση.

«Αυτό που ανακάλυψε είναι ότι όλοι έχουν αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Αυτό, όμως, δεν πρόκειται να τον σταματήσει», υποστήριξε η πηγή, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να κάνει «ό,τι περνά από το χέρι του» για να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους.

Άλλο πρόσωπο που επικαλείται η Daily Mail εμφανίζεται πιο συγκρατημένο ως προς τον χρόνο των κινήσεών του: «Δεν έχει παραιτηθεί, αλλά δεν πρόκειται να επικοινωνήσει μαζί τους αμέσως. Ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναχτίσει τη σχέση και κατανοεί ότι υπάρχει η κατάλληλη στιγμή και ο κατάλληλος τόπος».

Γιατί βλέπει μια ευκαιρία στα σχέδια της Τζολί

Η πρόθεση της Τζολί να περνά περισσότερο χρόνο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έναν ακόμη παράγοντα που ο Πιτ θεωρεί ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Η πηγή υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός έχει πληροφορηθεί πως τα παιδιά δεν φαίνεται να σχεδιάζουν να μετακομίσουν μαζί με τη μητέρα τους. Η εκτίμηση ότι αυτό θα διευκόλυνε μια επαναπροσέγγιση αποδίδεται στο περιβάλλον του και δεν αποτελεί επιβεβαιωμένο σχέδιο ή συμφωνία της οικογένειας.

Τα έξι παιδιά, ο Μάντοξ, ο Παξ, η Ζαχάρα, η Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, είναι πλέον ενήλικα και αποφασίζουν τα ίδια για την επικοινωνία και τις σχέσεις τους.

Οι αλλαγές επωνύμου και το «μεγάλο πλήγμα»

Η απομάκρυνση από το επώνυμο «Πιτ» είναι μία από τις πιο ορατές πλευρές της οικογενειακής ρήξης.

Η Σιλό ολοκλήρωσε τη νομική αλλαγή του ονόματός της το 2024. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που επικαλούνται το People, τον Σεπτέμβριο του 2026 εγκρίθηκαν αντίστοιχα αιτήματα του Μάντοξ και της Ζαχάρα.

Η Βιβιέν έχει επίσης κινήσει τη σχετική διαδικασία. Ο Νοξ χρησιμοποίησε το επώνυμο «Τζολί» στο απολυτήριό του, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί νομική αλλαγή.

«Ήταν ένα τεράστιο χαστούκι, αλλά το έβλεπε να έρχεται», ανέφερε πηγή της Daily Mail για το πώς φέρεται να βίωσε ο Πιτ τις αποφάσεις αυτές.

Η ρήξη μετά το 2016

Ο Πιτ και η Τζολί χώρισαν το 2016, μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό σε ιδιωτικό αεροπλάνο. Η Τζολί κατηγόρησε τον ηθοποιό για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο ίδιος αρνήθηκε τις καταγγελίες και από την ομοσπονδιακή έρευνα δεν προέκυψαν ποινικές κατηγορίες.

Η επικοινωνία με τα παιδιά είχε απασχολήσει και τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είχε δημοσιεύσει το The Blast το 2018, δικαστής είχε διατάξει την Τζολί να δώσει στον Πιτ τους αριθμούς των κινητών τους και να μην παρακολουθεί τα προσωπικά μηνύματα που αντάλλασσαν μαζί του. Εκείνες οι αποφάσεις αφορούσαν, ωστόσο, μια περίοδο κατά την οποία τα περισσότερα παιδιά ήταν ακόμη ανήλικα.

Δεν είναι γνωστό εάν έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα κάποια νέα επικοινωνία ή εάν τα παιδιά επιθυμούν επανασύνδεση. Το Page Six είχε πάντως αναφέρει τον Ιούνιο ότι ο Παξ συμμετείχε σε οικογενειακή συγκέντρωση με συγγενείς του πατέρα του, ανάμεσά τους και η αδελφή του ηθοποιού, Τζούλι Πιτ Νιλ.