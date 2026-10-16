Πρεμιέρα για 32η τηλεοπτική χρονιά έκανε το βράδυ της Παρασκευής (16/10) η Αγγελική Νικολούλη, επιστρέφοντας μέσα από τη συχνότητα του MEGA με την εκπομπή «Φως στο τούνελ».

Η γνωστή δημοσιογράφος υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό με μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στη διαδρομή της εκπομπής, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια.

«Eίναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κι όμως, μετράμε τα 31 χρόνια που έφυγαν και εγκαινιάζουμε τα την 32η τηλεοπτική χρονιά μας. Δεν θα φτάναμε μέχρι εδώ εάν δεν είχαμε τη δική σας τη βοήθεια, τη στήριξη και την μεγάλη αγάπη που λειτουργεί σαν κινητήριος δύναμη», ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής.

Στη συνέχεια, η Αγγελική Νικολούλη ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές και δώρα για την πρεμιέρα, αλλά και τους ανθρώπους του τηλεοπτικού σταθμού και της παραγωγής που βρίσκονται στο πλευρό της.

«Να σας πω, λοιπόν, το μεγάλο ευχαριστώ και για τις ευχές και για τα λουλούδια και για τα γλυκά. Να στείλω το ευχαριστώ μου και στον διευθυντή προγράμματος του MEGA, τον κ. Σούσουλα, στην διευθύντρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, την κα. Βλαβιανού, στα γλυκά και δημιουργικά παιδιά εδώ της παραγωγής μας και σε όλους τους φίλους».

Η αναφορά στις 48 δολοφονίες που συνέβαλε να εξιχνιαστούν το «Τούνελ»

Πριν περάσει στην πρώτη έρευνα της νέας σεζόν, η παρουσιάστρια θέλησε να κάνει μια αναδρομή στις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχόλησαν την εκπομπή κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 31 ετών.

Μάλιστα, προανήγγειλε την προβολή ενός σύντομου αφιερωματικού βίντεο για τις 48 υποθέσεις ανθρωποκτονιών, στη διαλεύκανση των οποίων συνέβαλε το «Φως στο τούνελ».

«Θέλω φίλοι μου, πριν πάρουμε την δύσβατη ανηφόρα με την αποψινή έρευνα μας, να δούμε ένα βίντεο σύντομο και αν θυμηθούμε τις 48 δολοφονίες που βοήθησε το Τούνελ για να φωτιστούν όλα αυτά τα 31 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά η Αγγελική Νικολούλη, δίνοντας το στίγμα της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.