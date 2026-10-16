Την πρώτη του ήττα στην φετινή Euroleague γνώρισε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ από την Χάποελ Τελ Αβίβ με 91-81 με τους «πράσινους» να έχουν πλέον ρεκόρ 5-1 στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναγνώρισε πως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη άξιζε τη νίκη, επισημαίνοντας παράλληλα τις λανθασμένες επιθετικές επιλογές των παικτών του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού: «Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα, αλλάξαμε το μομέντουμ. Δεν πήραμε καλές αποφάσεις επιθετικά. Η Χάποελ άξιζε τη νίκη σήμερα».