Νέος γύρος δημόσιας αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Μαρία Καρυστιανού, με επίκεντρο τις αναφορές της τελευταίας στην κβαντική φυσική και στις εφαρμογές της στον χώρο της ιατρικής.

Ο υπουργός Υγείας παρενέβη μέσω ανάρτησής του, αμφισβητώντας ευθέως τους ισχυρισμούς της και κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως επιστημονικά αναγνωρισμένη μια εξειδίκευση που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υφίσταται.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού, προκειμένου να υπερασπιστεί όσα είχε δηλώσει νωρίτερα για την «κβαντική ιατρική», συνέδεσε διαφορετικά επιστημονικά πεδία και τεχνολογικές εφαρμογές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «για να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί “κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης” η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής».

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε την πρόεδρο του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ότι απέδωσε στον ίδιο τοποθετήσεις τις οποίες, όπως σημείωσε, ουδέποτε είχε διατυπώσει. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η κυρία Καρυστιανού «μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του επαναφέροντας το ζήτημα του χαρακτηρισμού «κβαντική παιδίατρος», τον οποίο χρησιμοποίησε για να ενισχύσει την κριτική του απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού. «Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος” και αυτό τα λέει όλα» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η πλήρης ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας περιέγραψε αναλυτικά τη θέση του για όσα ειπώθηκαν στην πρωινή εκπομπή του Open, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει επιστημονικά αναγνωρισμένη εξειδίκευση με την ονομασία «κβαντική ιατρική».

«Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του @opentvgr η @mkaristianou προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης» η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει. Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα».

Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του @opentvgr η @mkaristianou προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης» η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 20, 2026

Η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Η συζήτηση για την κβαντική φυσική και τη σχέση της με την ιατρική άνοιξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης της Μαρίας Καρυστιανού, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δημοσιογράφοι την ενημέρωσαν ότι, την ίδια ώρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλούσε στην ΕΡΤ και είχε αναφερθεί στις δηλώσεις της, χρησιμοποιώντας για εκείνη τον χαρακτηρισμό «κβαντική ιατρό».

Απαντώντας, η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έστρεψε την κριτική της προς τον υπουργό Υγείας και τη λειτουργία του συγκεκριμένου κυβερνητικού τομέα, αναφέροντας: «Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. »

Στη συνέχεια επιχείρησε να διαχωρίσει, όπως είπε, την επιστημονική γνώση από την ημιμάθεια, σημειώνοντας: «Λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά γιατί η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης εν προκειμένω».

Ακολούθως, η Μαρία Καρυστιανού ανέπτυξε τη θέση της για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η κβαντική φυσική στην εξέλιξη της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας. Υποστήριξε ότι οι εφαρμογές του συγκεκριμένου κλάδου δεν μπορούν να αγνοηθούν ή να απορριφθούν και παρέπεμψε, μεταξύ άλλων, στους κβαντικούς υπολογιστές, στους αισθητήρες και στη χρήση σχετικών τεχνολογιών στην ιατρική.

«Κβαντικός ιατρός, καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουνε για αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ότι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες είτε αφορούν τον αέρα, το υπέδαφος ή οτιδήποτε και φυσικά έχουμε πλείστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική».

Η ίδια συνέχισε παραθέτοντας ως παραδείγματα τα λέιζερ και τη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να τεκμηριώσει την άποψή της ότι η κβαντική μηχανική διαθέτει ήδη πρακτικές εφαρμογές στην ιατρική τεχνολογία, επαναφέροντας παράλληλα την κριτική της προς τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε».