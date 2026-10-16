Την ευθύνη για την επίθεση με δύο πυραύλους στην περιοχή του αεροδρομίου του Άντεν ανέλαβαν την Παρασκευή οι Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Στην πόλη αυτή εδρεύει η κυβέρνηση της χώρας, η οποία έχει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε δύο ισχυρές εκρήξεις πέριξ του αεροδρομίου. Οι Χούθι, φιλοϊρανοί μαχητές που είναι σε πόλεμο με την κυβέρνηση της Υεμένης και τον Σαουδάραβα σύμμαχό της, δήλωσαν ότι στόχευαν ένα σαουδαραβικό κέντρο διοίκησης.

Νωρίτερα, αστυνομική πηγή είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δύο πύραυλοι έπεσαν «γύρω από το αεροδρόμιο του Άντεν».

«Δύο ρουκέτες που εκτόξευσε το κίνημα Χούθι έπεσαν εντός των εγκαταστάσεων του διεθνούς αεροδρομίου του Άντεν», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν «νεκροί, σύμφωνα τις πρώτες πληροφορίες».

«Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα», υπογράμμισαν.