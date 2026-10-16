Το 1915, η βρετανική κυβέρνηση πρότεινε να παραχωρήσει την Κύπρο στην Ελλάδα, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κυβέρνηση Ζαΐμη αρνήθηκε, σε μια απόφαση που συνδέθηκε με τον Εθνικό Διχασμό.

Σαν σήμερα, στις 17 Οκτωβρίου 1915, η Ελλάδα δέχεται μια πρόταση που θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία της Κύπρου. Η Μεγάλη Βρετανία προσφέρεται να παραχωρήσει το νησί στην ελληνική κυβέρνηση, υπό έναν όρο: να εγκαταλείψει την ουδετερότητά της και να βοηθήσει άμεσα τη Σερβία, η οποία δέχεται επίθεση από τη Βουλγαρία.

Η Κύπρος βρισκόταν υπό βρετανική διοίκηση από το 1878 και είχε προσαρτηθεί επισήμως στη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1914. Για τους Ελληνοκύπριους, η ένωση με την Ελλάδα αποτελούσε ήδη διαχρονικό αίτημα.

Η πρόταση και το παρασκήνιο

Ο Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα, Φράνσις Έλιοτ, μεταφέρει την προσφορά στον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Ζαΐμη, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Έντουαρντ Γκρέι.

Η πρόταση προβλέπει τη μεταβίβαση της Κύπρου στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση του πολέμου.

Ο Ζαΐμης ζητά χρόνο για να ενημερώσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Σύμφωνα με τον ιστορικό Πέτρο Παπαπολυβίου, χρειάζεται δύο ημέρες μέχρι να τον συναντήσει.

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στη δίνη του Εθνικού Διχασμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποστηρίζει τη συμμαχία με την Αντάντ, ενώ ο Κωνσταντίνος επιμένει στην ουδετερότητα. Ο Βενιζέλος έχει μόλις εξαναγκαστεί σε παραίτηση και ο Ζαΐμης έχει αναλάβει την πρωθυπουργία.

Το «όχι» της Αθήνας

Στις 21 Οκτωβρίου 1915, η ελληνική κυβέρνηση απαντά επίσημα. Ευχαριστεί τη Βρετανία για την προσφορά, αλλά δηλώνει ότι η κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει την ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

Η Κύπρος δεν παραχωρείται.

Στις 26 Οκτωβρίου, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Έντουαρντ Γκρέι επιβεβαιώνει στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η προσφορά δεν ισχύει πλέον, καθώς η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε στον όρο της άμεσης βοήθειας προς τη Σερβία.

Η ιστορική ειρωνεία είναι ότι η Ελλάδα θα εισέλθει τελικά στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917, στο πλευρό των Συμμάχων, αλλά χωρίς την Κύπρο.

Η βρετανική προσφορά δεν επαναλήφθηκε και το νησί παρέμεινε υπό βρετανική κυριαρχία έως τις 16 Αυγούστου 1960, όταν ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1814: Μια πρωτοφανής «ζυθοπλημμύρα» στο Λονδίνο προκαλεί τον θάνατο οκτώ ανθρώπων. Τεράστια δεξαμενή ζυθοποιίας σπάει, απελευθερώνοντας ένα κύμα μπίρας που καταστρέφει σπίτια και πλημμυρίζει δρόμους.

1854: Ξεκινά ο πρώτος μεγάλος βομβαρδισμός της Σεβαστούπολης από βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο. Η πολιορκία της σημαντικής ρωσικής ναυτικής βάσης θα διαρκέσει σχεδόν έναν χρόνο.

1864: Ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, που καθιερώνει τη Βασιλευομένη Δημοκρατία και κατοχυρώνει τη λαϊκή κυριαρχία. Προβλέπει μία εκλεγμένη Βουλή και περιορίζει τις εξουσίες του μονάρχη.

1888: Ο Τόμας Έντισον καταθέτει στο αμερικανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών περιγραφή μιας συσκευής καταγραφής και αναπαραγωγής κινούμενων εικόνων. Η ιδέα του κινητοσκοπίου αποτελεί σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του κινηματογράφου.

1915: Η Μεγάλη Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα, ζητώντας ως αντάλλαγμα στρατιωτική βοήθεια προς τη Σερβία στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη απορρίπτει την πρόταση.

1931: Ο διαβόητος μαφιόζος Αλ Καπόνε κρίνεται ένοχος για φοροδιαφυγή στο Σικάγο. Παρότι είχε συνδεθεί με πολυάριθμα εγκλήματα, οι φορολογικές παραβάσεις οδηγούν στην καταδίκη του. Μία εβδομάδα αργότερα του επιβάλλεται ποινή κάθειρξης 11 ετών.

1933: Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν φτάνει στις ΗΠΑ, έχοντας εγκαταλείψει τη ναζιστική Γερμανία μετά την άνοδο του Χίτλερ. Εγκαθίσταται στο Πρίνστον, όπου συνεχίζει το επιστημονικό του έργο.

1937: Τα τρία ανιψάκια του Ντόναλντ Ντακ, Χιούι, Λιούι και Ντιούι, κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε κυριακάτικο κόμικ εφημερίδας στις ΗΠΑ, πριν καθιερωθούν ως αγαπημένοι χαρακτήρες της Disney.

1941: Οι ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής πραγματοποιούν τη Σφαγή των Κερδυλλίων στις Σέρρες, εκτελώντας περίπου 230 άνδρες στα Άνω και Κάτω Κερδύλια ως αντίποινα για την αντιστασιακή δράση. Στη συνέχεια πυρπολούν τα δύο χωριά.

1957: Ανακοινώνεται η απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Αλμπέρ Καμί, τον Γάλλο συγγραφέα των έργων «Ο Ξένος» και «Η Πανούκλα», που εξερεύνησε τον παραλογισμό της ανθρώπινης ύπαρξης.

1973: Ο Οργανισμός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγών Χωρών (OAPEC) αποφασίζει περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου κατά τον Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ. Ακολουθεί εμπάργκο κατά χωρών που υποστηρίζουν το Ισραήλ, προκαλώντας παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση.

1979: Ανακοινώνεται η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Μητέρα Τερέζα, για το ανθρωπιστικό της έργο και τη φροντίδα φτωχών και ασθενών, κυρίως στην Ινδία.

1997: Τα λείψανα του Τσε Γκεβάρα ενταφιάζονται με στρατιωτικές τιμές στο Μαυσωλείο της Σάντα Κλάρα στην Κούβα, 30 χρόνια μετά την εκτέλεσή του στη Βολιβία.

Γεννήσεις

1915 – Άρθουρ Μίλερ (Arthur Miller), Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου θεάτρου. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ανέδειξε μέσα από τα έργα του τη σύγκρουση του ατόμου με το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, αποτυπώνοντας τη μεταπολεμική αμερικανική πραγματικότητα με ρεαλισμό και ευαισθησία. Το αριστούργημά του, «Ο θάνατος του εμποράκου» (1949), αποτελεί διαχρονική κριτική στο «αμερικανικό όνειρο» και τιμήθηκε με Πούλιτζερ.

1918 – Ρίτα Χέιγουορθ (Rita Hayworth), Αμερικανίδα ηθοποιός και χορεύτρια, μία από τις πιο εμβληματικές σταρ του κλασικού Χόλιγουντ. Γεννημένη ως Μάργκαριτα Κανσίνο, αναδείχθηκε στη δεκαετία του ’40 ως σύμβολο θηλυκότητας και γοητείας, με ρόλους που καθιέρωσαν το αρχέτυπο της femme fatale. Η ταινία «Gilda» (1946) την έκανε παγκόσμιο είδωλο, με τη σκηνή του αισθησιακού της χορού να μένει στην ιστορία του κινηματογράφου. Συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς της εποχής, ενώ η εικόνα της στόλισε αφίσες, περιοδικά και… τα αεροπλάνα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πίσω από τη λάμψη, ωστόσο, έκρυβε μια ζωή γεμάτη δυσκολίες, καθιστώντας τη θρυλική αλλά και τραγική φιγούρα της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ.

1957 – Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια με ξεχωριστή φωνή και καλλιτεχνική ταυτότητα που γεφυρώνει την παραδοσιακή με τη σύγχρονη μουσική. Γεννημένη στον Πειραιά, ξεκίνησε την πορεία της το 1980 με την Οπισθοδρομική Κομπανία και στη συνέχεια χάραξε σόλο διαδρομή που τη μετέτρεψε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής σκηνής. Με επιτυχίες όπως «Δυνατά Δυνατά», «Μικρά ταξίδια» και «Το παραμύθι της βροχής», συνδύασε το έντεχνο, το λαϊκό και το μεσογειακό στοιχείο με διεθνείς επιρροές. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε μεγάλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο, ενώ η αισθαντική της ερμηνεία και η συνέπειά της την καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες.

1972 – Eminem (Μάρσαλ Μάδερς / Marshall Mathers), Αμερικανός ράπερ, στιχουργός, παραγωγός και ηθοποιός, θεωρούμενος ως μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της χιπ χοπ. Γεννημένος στο Ντιτρόιτ, ανέτρεψε τα δεδομένα του είδους στα τέλη της δεκαετίας του ’90 με τον δίσκο «The Slim Shady LP», κερδίζοντας Grammy και εκτοξεύοντας τη φήμη του. Συνδύασε ωμή ειλικρίνεια, κοινωνική σάτιρα και προσωπικές εξομολογήσεις, δημιουργώντας εμβληματικά κομμάτια όπως «Lose Yourself», «Stan» και «Without Me». Ως alter ego Slim Shady, προκάλεσε και συγκλόνισε, ενώ ως καλλιτέχνης αναγνωρίστηκε για την τεχνική του δεξιοτεχνία και την έντονη αφήγηση. Ο Eminem άλλαξε για πάντα το πρόσωπο της ραπ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεθνή αποδοχή της χιπ χοπ κουλτούρας.

1975 – Δέσποινα Ολυμπίου, Κύπρια τραγουδίστρια με σημαντική πορεία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Γεννημένη στη Λεμεσό, σπούδασε μουσική και ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος χορωδιών και φωνητικών συνόλων, πριν καθιερωθεί ως σόλο ερμηνεύτρια. Ξεχώρισε με τη μελωδική φωνή και τη συναισθηματική της ερμηνεία σε τραγούδια όπως «Να ’σουν αλλιώς», «Πες το δυνατά» και «Για μένα», ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, μεταξύ τους ο Μάριος Τόκας και ο Γιώργος Θεοφάνους. Το 2013 εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision με το τραγούδι «An me thimasai». Με σταθερή παρουσία και μουσική συνέπεια, έχει καταξιωθεί ως μία από τις πιο εκφραστικές φωνές του ελληνόφωνου τραγουδιού.

1979 – Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Έλληνας αθλητής του τάε κβον ντο και ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες Ολυμπιονίκες. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, κατέκτησε δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια, στην Αθήνα (2004) και στο Πεκίνο (2008), και υπήρξε σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Αγώνες του 2008. Με ψυχραιμία, πειθαρχία και αγωνιστικό ήθος, έγινε σύμβολο του ευ αγωνίζεσθαι, ενώ διακρίθηκε και σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Εκτός αγωνιστικού χώρου, υπήρξε άνθρωπος με κοινωνική δράση και λόγο, αγαπητός σε αθλητές και φιλάθλους. Ο πρόωρος θάνατός του το 2022 συγκλόνισε τη χώρα, αλλά η κληρονομιά του στο ελληνικό αθλητικό ιδεώδες παραμένει ζωντανή.

Θάνατοι

1849 – Φρεντερίκ Σοπέν (Frédéric Chopin), Πολωνός πιανίστας και συνθέτης, από τους κορυφαίους εκπροσώπους του ρομαντισμού στη μουσική. Γεννημένος το 1810 κοντά στη Βαρσοβία, ανέπτυξε από νωρίς σπάνιο ταλέντο στο πιάνο και αφιέρωσε το έργο του σχεδόν αποκλειστικά σε αυτό το όργανο. Οι νοκτούρνες, μαζούρκες, πολωνέζες και πρελούδιά του συνδύασαν τεχνική αρτιότητα με βαθιά συναισθηματική έκφραση, επηρεάζοντας γενιές μουσικών.

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