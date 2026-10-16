Με μια κοινή τους φωτογραφία και τις λέξεις «Μαζί για πάντα», η Έλενα Ράπτη αποχαιρέτησε τον πατέρα της, Δημήτρη, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σε ηλικία 80 ετών.

Ο επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, η Έλενα Ράπτη δημοσίευσε στο Instagram ένα προσωπικό μήνυμα για τον άνθρωπο που, όπως γράφει, υπήρξε για τα παιδιά του «στήριγμα και βράχος και πάντα μια μεγάλη αγκαλιά».

«Μεγάλωσα ως “η κόρη του Δημήτρη Ράπτη”. Και αυτός είναι ο σπουδαιότερος τίτλος τιμής που είχα ποτέ», αναφέρει στην αρχή της ανάρτησής της.

Περιγράφει τον πατέρα της ως γενναίο, εργατικό και ακέραιο, με πειθαρχία στη δουλειά και απεριόριστη αγάπη στο σπίτι. «Σε κουβαλάω μέσα μου από τη μέρα που γεννήθηκα. Έχεις χτίσει την ψυχή μου και την έχεις κάνει από ατσάλι», γράφει.

Ολόκληρη η ανάρτησή της

«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Μεγάλωσα ως “η κόρη του Δημήτρη Ράπτη”.

Και αυτός είναι ο σπουδαιότερος τίτλος τιμής που είχα ποτέ.

Η μεγαλύτερη ευλογία να έρθω σε αυτόν τον κόσμο ως κόρη σου μπαμπά. Γιατί με το που γεννήθηκα είχα έναν άνθρωπο να με λατρεύει! Να ζει για μένα! Να μου προσφέρει τα πάντα!

Ο μπαμπάς μου θείο δώρο!

Γενναίος, εργατικός, ακέραιος, αποφασιστικός, ευφυής.

Με πειθαρχία και πάθος στη δουλειά και με απεριόριστη αγάπη και δοτικότητα στο σπίτι.

Μας μεγάλωσες με λατρεία, υπερπροστασία και γενναιοδωρία.

Η λαχτάρα σου ήταν να κάνεις ευτυχισμένα τα παιδιά σου και να είσαι δίπλα στην οικογένεια στήριγμα και βράχος και πάντα μια μεγάλη αγκαλιά.

Είσαι ο ορισμός της δύναμης!

Δεν υπήρξε ποτέ κάτι ακατόρθωτο για εσένα!

Ήσουν πάντα εκεί για όποιον είχε ανάγκη.

Σε κουβαλάω μέσα μου από τη μέρα που γεννήθηκα.

Έχεις χτίσει την ψυχή μου και την έχεις κάνει από ατσάλι.

Μια ζωή βαθιά συνδεδεμένοι ψυχικά. Μια ζωή ένα! Και τότε και τώρα και πάντα!

Τι περηφάνεια νιώθω για σένα μπαμπά μου! Τι ευγνωμοσύνη!

Υποκλίνομαι».