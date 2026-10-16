Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ουκρανία εξετάζουν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητά επιπλέον 70 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και να προειδοποιεί ότι έως και 20 εκατομμύρια Ουκρανοί θα μπορούσαν να αναγκαστούν να καταφύγουν στην Ευρώπη εάν η Ρωσία κερδίσει τον πόλεμο.

Το ουκρανικό αίτημα τέθηκε στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη νέα οικονομική δέσμευση.

«Η Ουκρανία υπέβαλε το αίτημά της, είναι πολύ νωρίς για να προσδιορίσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τη λήξη της συνόδου. Υπενθύμισε ότι απομένει να εκταμιευτεί πακέτο 90 δισ. ευρώ από το δάνειο της ΕΕ προς την Ουκρανία και πρόσθεσε: «Προφανώς, εξετάζουμε όλες τις επιλογές».

Η προειδοποίηση Ζελένσκι για νέο προσφυγικό κύμα

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας ρωσικής νίκης, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα σκοτώνει Ουκρανούς και τους εξαναγκάζει να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.

«Ο Πούτιν θέλει να μας καταστρέψει. Δεν σέβεται εμάς, την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Πραγματικά πιστεύει ότι δεν είμαστε χώρα, δεν είμαστε έθνος», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα περιοριστεί στο Ντονμπάς.

Η εκτίμηση για έως και 20 εκατομμύρια πρόσφυγες αφορά το ενδεχόμενο επικράτησης της Ρωσίας και αποτελεί προειδοποίηση του Ζελένσκι.

Στην ομιλία του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο ίδιος υπολόγισε τις ανάγκες της Ουκρανίας για τον πόλεμο το 2027 σε 155 δισ. ευρώ, ζητώντας τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ επιπλέον ευρωπαϊκής στήριξης για την άμυνα, τα όπλα και την ανθεκτικότητα της χώρας.

Μακρόν κατά Λεπέν: «Η συνθηκολόγηση είναι αδυναμία»

Ο Γάλλος πρόεδρος επιτέθηκε στη Μαρίν Λεπέν για την πρότασή της να διακοπεί η οικονομική στήριξη στην Ουκρανία. Όπως είπε, μια τέτοια επιλογή θα ισοδυναμούσε με το «να πετάξουμε στη θάλασσα την ασφάλεια» της Ευρώπης και των Γάλλων.

«Δεν βοηθάμε την Ουκρανία επειδή έχουμε καλή θέση. Είναι προς το συμφέρον μας, είναι η ομόφωνη θέση των Ευρωπαίων, είναι η ασφάλειά μας (…) Η συνθηκολόγηση είναι αδυναμία και η αδυναμία είναι κίνδυνος», τόνισε.

Άφησε επίσης αιχμές για «την έλλειψη ταπεινότητας που επιδεικνύουν μερικές φορές ορισμένοι ή ορισμένες, που μιλούν λες και βρίσκονται ήδη στην εξουσία».

Φον ντερ Λάιεν: Το κενό «θα πρέπει να καλυφθεί»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί άλλα 70 δισ. ευρώ το 2027, επισημαίνοντας ότι το χρηματοδοτικό κενό «θα πρέπει να καλυφθεί».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην οικονομική στήριξη του Κιέβου, ζητώντας όμως μεγαλύτερη συμμετοχή και από άλλους συμμάχους.

«Όμως χρειαζόμαστε επειγόντως και άλλους εταίρους να αναλάβουν δράση», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο Μακρόν επέκρινε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ. «Η απόφαση αυτή δεν είναι καλή για κανέναν. Στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα. Είναι ένα στοιχείο διχασμού και αμφιβολίας», δήλωσε.