Με αφορμή νέο θεατρικό μονόλογο, όπου και συνεργάζεται ξανά με τον Σωτήρη Τσαφούλια, η Ευαγγελία Μουμούρη βρέθηκε καλεσμένη της Σίσσυς Χρηστίδου.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που προσέγγισε την ηρωίδα της στο τηλεοπτικό «Ριφιφί» και για τις αντιδράσεις του κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευαγγελία Μουμούρη περιέγραψε αρχικά πως «μέσα στα χρόνια με σταματάνε για κάποιους ρόλους και έχω κάποια παρατσούκλια απ’ αυτούς, αυτό που συμβαίνει όμως με το “Ριφιφί” είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή οι άνθρωποι μέχρι τώρα με έβλεπαν και γελούσαν και τώρα μας βλέπουν όλους στον δρόμο και υγραίνουν τα μάτια τους. Κάτι έχει γίνει».

«Βέβαια, για να ξεριζωθούν τα σωθικά των ανθρώπων πρέπει να ξεριζώσεις λίγο και τα δικά σου σωθικά. Και δεν κράτησα τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή σκέφτηκα πως ήταν η στιγμή να γίνω διάφανη. Για πάρα πολλά χρόνια κρυβόμουν, αυτή είναι η αλήθεια».

«Κρυβόμουν πίσω από το γέλιο και την χαρά. Δεν ήθελα να ενοχλήσω. Δεν το μετάνιωσα όμως αυτό, γιατί αυτό μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή» συμπλήρωσε, ακόμα, η Ευαγγελία Μουμούρη στην καθημερινή εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA.