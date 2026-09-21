Χωριστούς δρόμους φαίνεται πως αποφάσισαν να ακολουθήσουν ο Πάνος Καλλίτσης και η Ιλεάνα Λουδάρου, ύστερα από περίπου οκτώ χρόνια σχέσης. Την είδηση μετέφερε η Σάσα Σταμάτη μέσα από το ρεπορτάζ της στα «Παραπολιτικά», σύμφωνα με το οποίο ο γνωστός hair stylist και make-up artist και η δικηγόρος έβαλαν τέλος στην κοινή τους πορεία.

Το ζευγάρι είχε επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά τη σχέση του μακριά από τη δημοσιότητα. Οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν λίγες, ενώ και οι δύο απέφευγαν να μιλούν συχνά για την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, ο χωρισμός έγινε χωρίς εντάσεις, με τους δυο τους να καταλήγουν από κοινού στην απόφαση να συνεχίσουν ξεχωριστά.

Ο Πάνος Καλλίτσης, ο οποίος στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με την Έλενα Χριστοπούλου, είχε ξεκινήσει τη σχέση του με την Ιλεάνα Λουδάρου μετά το τέλος του γάμου του. Οι δυο τους έγιναν γνωστοί ως ζευγάρι το 2018, όταν άρχισαν να πραγματοποιούν και τις πρώτες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους.

Έπειτα από μια σχέση πολλών ετών, την οποία κράτησαν σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα, ο Πάνος Καλλίτσης και η Ιλεάνα Λουδάρου φαίνεται πως αποφάσισαν να κλείσουν αυτόν τον κύκλο της προσωπικής τους ζωής.