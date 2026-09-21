Σε δικαστική περιπέτεια έχει εμπλακεί ο Γκρανίτ Τζάκα, καθώς ο αρχηγός της Σάντερλαντ και της εθνικής Ελβετίας παραδέχθηκε δημόσια ότι απέκτησε πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid-19 χωρίς να έχει εμβολιαστεί.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Εισαγγελίας της Λουκέρνης, η οποία έχει κινηθεί νομικά τόσο εναντίον του 33χρονου μέσου όσο και κατά γιατρού με έδρα τη Λουκέρνη, ο οποίος φέρεται να του εξασφάλισε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Ο Τζάκα επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, αναγνωρίζοντας ότι η απόφαση που είχε πάρει εκείνη την περίοδο ήταν λανθασμένη.

«Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει πολλές αναφορές για ένα ζήτημα από το παρελθόν μου και θα ήθελα να μιλήσω προσωπικά γι’ αυτό. Εκείνη την εποχή είχα μεγάλη αβεβαιότητα και σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

«Ένιωθα έντονη δυσπιστία απέναντι στο εμβόλιο και κυριαρχούσαν μέσα μου ο φόβος και η αβεβαιότητα. Σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση απέκτησα ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, αντί να αναζητήσω απαντήσεις στα ερωτήματά μου μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες.

Σήμερα αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα ότι επέλεξα τον λάθος δρόμο. Ήταν ένα λάθος και λυπάμαι γι’ αυτό. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την απόφασή μου και θα συνεργαστώ πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή φυλάκισης

Η υπόθεση ενδέχεται να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες για τον Ελβετό διεθνή. Ειδικός στο ποινικό δίκαιο ανέφερε σε ελβετικό Μέσο ότι η πλαστογραφία μπορεί να επισύρει χρηματικό πρόστιμο ή ακόμη και ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.

Ο Τζάκα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις αρχές Οκτωβρίου, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεσή του.

Παρά τις εξελίξεις εκτός αγωνιστικών χώρων, ο 33χρονος συνεχίζει κανονικά τις υποχρεώσεις του. Την Κυριακή (20/9) αγωνίστηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Σάντερλαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι, με τις «μαύρες γάτες» να προβάλλουν ισχυρή αντίσταση στην πρωτοπόρο της Premier League, αλλά τελικά να γνωρίζουν την ήττα με 5-3.

Παράλληλα, παραμένει στις επιλογές της εθνικής Ελβετίας. Ο Τζάκα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του Nations League, απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία στις 25 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου, τη Σκωτία στις 29 Σεπτεμβρίου και τη Σλοβενία στις 3 Οκτωβρίου.