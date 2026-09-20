Έτοιμη να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη του Alpha είναι η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία κάνει πρεμιέρα με την ανανεωμένη “Super Κατερίνα” το αυριανό πρωινό στο πρόγραμμα του Alpha.

Λίγες ώρες πριν από την τηλεοπτική της επάνοδο, όμως, η όμορφη παρουσιάστρια μοιράστηκε με το κοινό τα συναισθήματα που νιώθει μέσα από ένα σύντομο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media του σταθμού.

Όπως βλέπουμε σ’ αυτό, λοιπόν, η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται χαρακτηριστικά πως “φέτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο… ίσως γιατί έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στη ζωή μου, έχω την καλύτερη διάθεση. Ανυπομονώ, λοιπόν, για την πρώτη μας καλημέρα”.

“Ανυπομονώ να ξαναγίνουμε μια παρέα. Να πίνουμε μαζί το καφεδάκι μας, το τσαγάκι μας και να μοιραζόμαστε τις όμορφες στιγμές μας. Τα λέμε τη Δευτέρα, στις 10. Σας περιμένω όλους”.

Έτσι, μέσα στις επόμενες ώρες, η “Super Κατερίνα” θα βρει ξανά το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό μέσα από το πρόγραμμα του Alpha.