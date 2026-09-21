Στις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, την ελληνική οικονομία και στο κλίμα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ, μίλησε η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο Mega, η κυρία Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Γερμανία και με αφορμή την ανησυχητική άνοδο της ακροδεξιάς, σημείωσε πως «το γερμανικό σύστημα, έτσι όπως το ξέραμε, δέχεται σεισμικές δονήσεις».

Περνώντας στο πεδίο της ελληνικής οικονομίας, η Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

Όπως είπε η ίδια, η Ελλάδα διαθέτει το απαραίτητο υπερπλεόνασμα για να λάβει αυτή την απόφαση αυτόνομα, γεγονός που θα ανακούφιζε τους καταναλωτές και θα μείωνε το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των τροφίμων.

«Είναι πολύ σημαντικό το να κατανοήσουμε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο για τον καταναλωτή. Η αύξηση στα καύσιμα έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στα τρόφιμα, συνολικά στη μεταφορά, περνάει στην παραγωγή και αλλάζει την οικονομική κατάσταση για τον πολίτη» υπογράμμισε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν απαντά η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει τόσο καιρό. Δεν θέλει να επιβεβαιώσει την αντιπολίτευση;» διερωτήθηκε.

Σε άλλο σημείο, υποστήριξε πως η κυβέρνηση παρεμβαίνει μόνο κατόπιν τραγικών συμβάντων, όπως συνέβη πρόσφατα με τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

«Το ΠΑΣΟΚ εδώ και 20 χρόνια είχε βάλει έλεγχο στην ιδιωτική αγορά υγείας με “ράμπο”. Δηλαδή, είχε κάνει ένα ειδικό σώμα με 138 ελεγκτές, οι οποίοι είχαν ειδική εκπαίδευση σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για να ελέγχουν την αγορά. Καταργήθηκε το 2019. Δεν μας εξήγησε κανείς» είπε ακόμα.

Όσο για το κλίμα που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ, η κυρία Διαμαντοπούλου ανέφερε:

«Το κλίμα μετά τη ΔΕΘ είναι αισιόδοξο και κυρίως, νομίζω ότι αυτό που έγινε στην έκθεση δεν ήταν απλά η αντιπαράθεση με τα μέτρα και πόσο στοιχίζουν τα μέτρα. Νομίζω ότι με όλα αυτά που είπαμε και πριν φαίνεται ότι, νομίζω και στον κόσμο πια, και θα το προσπαθήσουμε και πολύ περισσότερο, να αποδείξουμε ότι υπάρχει πια σε αυτή την εποχή που ζούμε, την πολύ διαφορετική, υπάρχει μια εναλλακτική. Και αυτή η εναλλακτική δεν μπορεί να είναι δουλειές όπως συνήθως, δηλαδή να κάνουμε αυτά που κάναμε λίγο καλύτερα».

«Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ να έρθει να κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα. Πρέπει, όπως έχει κάνει και άλλες φορές, να αλλάξει το τραπέζι. Δε γίνεται να προχωρούμε. Έχουμε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε τα αποτελέσματα; Ξέρουμε τα αποτελέσματα για τον πολίτη; Τα αποτελέσματα για τον πολίτη είναι αγοραστική δύναμη, το έχουμε πει πολλές φορές, πάρα πολύ μικρή, ίδια με τη Βουλγαρία, χαμηλοί μισθοί, χαμηλή παραγωγικότητα» πρόσθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε σε ένα έτοιμο δημόσιο πάρκινγκ 475 θέσεων στην Καλλιθέα, το οποίο παραμένει κλειστό για περίπου 15 χρόνια λόγω δικαστικών και διαδικαστικών εμπλοκών, επικρίνοντας τους βουλευτές της περιοχής για την αδυναμία τους να δώσουν λύση σε ένα τόσο σημαντικό καθημερινό πρόβλημα.