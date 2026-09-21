Με τη θάλασσα να γίνεται ξαφνικά επικίνδυνη για το πλήρωμα ενός μικρού αλιευτικού, ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου (bulker) συγκρούστηκε την περασμένη Πέμπτη μαζί του ανοιχτά της Σιγκαπούρης, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και προκαλεί ανατριχίλα.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν από ψαράδες που βρίσκονταν στο αλιευτικό σκάφος Luqing Yuanyu 108 και δείχνουν το First Margaux, φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, να κατευθύνεται προς το σαφώς μικρότερο αλιευτικό. Την ίδια ώρα, το πλήρωμα του Luqing Yuanyu 108 επιχειρεί να πραγματοποιήσει ελιγμούς προκειμένου να αποφύγει την επαφή.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Η απόσταση μεταξύ των δύο πλοίων μειώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το First Margaux περνά από την αριστερή πλευρά του αλιευτικού, όμως τελικά δεν καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση.

Η επαφή έχει ως αποτέλεσμα το Luqing Yuanyu 108 να πάρει νερά και να αρχίσει να γέρνει έντονα, ενώ τα μέλη του πληρώματος προσπαθούν να κρατηθούν και να μην καταλήξουν στη θάλασσα.

Η επαφή στην πρύμνη του αλιευτικού

Σύμφωνα με ξένα μέσα το First Margaux κινούνταν με ταχύτητα περίπου 2-3 κόμβους μεγαλύτερη από εκείνη του Luqing Yuanyu.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί της περασμένης Πέμπτης, όταν το φορτηγό πλοίο ήρθε σε επαφή με τη δεξιά πλευρά της πρύμνης του κινεζικού αλιευτικού.

Η δύναμη της επαφής προκάλεσε την περιστροφή του Luqing Yuanyu, με αποτέλεσμα το αλιευτικό να πάρει μεγάλη κλίση προς την αριστερή πλευρά.

Παρά το γεγονός ότι το σκάφος υπέστη ζημιές και πήρε νερά, δεν βυθίστηκε. Παράλληλα, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ενημέρωση για τραυματισμό κάποιου μέλους του πληρώματός του.