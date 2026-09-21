Λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε κάνει την τελευταία του ανάρτηση στο Instagram. Τότε, τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Σήμερα, όμως, μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία μόλις 27 ετών, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες έχουν αποκτήσει διαφορετική σημασία.

Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στο Instagram, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε αναφερθεί ανοιχτά στη διαδικασία απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, σημειώνοντας πως ήλπιζε ότι «θα είναι η τελευταία φορά» που θα χρειαζόταν να περάσει ξανά από αυτή.

Σε άλλη πρόσφατη ανάρτηση, ο γιος της Σίντι Κρόφορντ πόζαρε ως μοντέλο για εταιρεία ρούχων. Στις φωτογραφίες εμφανιζόταν σε εξωτερικό χώρο, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα χαμογελούσε και έδειχνε ιδιαίτερα χαλαρός.

Μετά την είδηση του θανάτου του, η τελευταία του ανάρτηση γέμισε με μηνύματα από φίλους, θαυμαστές και ανθρώπους που τον γνώριζαν. Ανάμεσά τους και η Πάρις Χίλτον, η οποία έγραψε: «Σ’ αγαπώ, αδερφέ».

Πολλοί ήταν εκείνοι που αναφέρθηκαν και στις δημόσιες συζητήσεις που είχε ξεκινήσει ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ γύρω από την ψυχική υγεία. Μία γυναίκα, μάλιστα, έγραψε ότι οι αναρτήσεις του με τίτλο «Mental Health Mondays» την είχαν βοηθήσει και ότι της είχαν λείψει όταν σταμάτησε να τις δημοσιεύει.

Ο θάνατός του σε ηλικία 27 ετών

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, το μεγαλύτερο παιδί της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντ Γκέρμπερ, πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών. Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο νεαρός άνδρας πέθανε ενώ βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία του θανάτου του.

Ο Πρίσλεϊ είχε ακολουθήσει τα βήματα της διάσημης μητέρας του στον χώρο της μόδας, ξεκινώντας το modeling σε πολύ νεαρή ηλικία. Στην καριέρα του είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της μόδας, μεταξύ των οποίων Calvin Klein και Dolce & Gabbana. Το 2018 είχε εμφανιστεί μαζί με τη Σίντι Κρόφορντ σε διαφήμιση της Pepsi για το Super Bowl.

Οι αναρτήσεις για την ψυχική υγεία και τον εθισμό

Τα τελευταία χρόνια ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τον εθισμό. Μέσα από τη σειρά αναρτήσεων «Mental Health Mondays» είχε προσπαθήσει να ανοίξει μια πιο ειλικρινή συζήτηση γύρω από θέματα που, όπως πίστευε, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να κρατούν κρυφά.

Σε μία από τις τελευταίες προσωπικές αναρτήσεις του, τον περασμένο Μάρτιο, είχε μιλήσει για τη θεραπεία που ακολουθούσε και για την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει όσα τον δυσκόλευαν. Όπως είχε γράψει, προσπαθούσε να αφήσει πίσω του την ανάγκη να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να αντιμετωπίσει όσα απέφευγε για μεγάλο διάστημα. Παράλληλα, εξέφραζε την ελπίδα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα χρειαζόταν να επιστρέψει σε θεραπεία.

Η Κάια Γκέρμπερ είχε μιλήσει μόλις τον περασμένο Αύγουστο στο αμερικανικό «Vogue» για τη δύσκολη μάχη του αδελφού της με τον εθισμό και για το πώς αυτή είχε επηρεάσει ολόκληρη την οικογένεια. «Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο τους ισοπεδώνει όλους», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι η ίδια είχε μάθει να παρουσιάζεται ως το παιδί που δεν ζητούσε βοήθεια, επειδή ένιωθε ότι η οικογένεια είχε ήδη πολλά να αντιμετωπίσει.

Παράλληλα, είχε εκφράσει την υπερηφάνεια της για την απόφαση του Πρίσλεϊ να μιλήσει ανοιχτά για όσα περνούσε και να χρησιμοποιήσει τη δική του εμπειρία προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετώπιζαν παρόμοιες δυσκολίες.

Πλέον, η τελευταία του ανάρτηση στο Instagram έχει μετατραπεί σε έναν χώρο αποχαιρετισμού, με φίλους και θαυμαστές να αφήνουν τα δικά τους μηνύματα στη μνήμη του.