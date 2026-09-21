Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με έναν έμπορο ναρκωτικών που ούρλιαξε σαν να είδε φάντασμα, μόλις αντιλήφθηκε ότι τον συλλαμβάνουν αστυνομικοί για την παράνομη δράση του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Βρετανία και σύμφωνα με τη Daily Mail το βίντεο προέρχεται από κάμερα αστυνομικού κατά την έφοδο στο σπίτι του 21χρονου Άσα Μακίντος.

Στο βίντεο διακρίνεται ο νεαρός να κοιμάται σε έναν καναπέ και αστυνομικός να τον ξυπνάει, φωνάζοντας «αστυνομία», ενώ με φακό φωτίζει το πρόσωπό του. Μόλις προσπαθεί να διαβάσει τα στοιχεία της σύλληψης όμως, ο νεαρός αρχίζει να ουρλιάζει σαν να βλέπει φάντασμα.

Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τα σχόλια έχουν πέσει «βροχή», με έναν χρήστη να γράφει «τον έκαναν σκόνη, δεν θα το ξεπεράσει ποτέ αυτό» και άλλους να συγκρίνουν τη φοβισμένη αντίδρασή του με τις αναρτήσεις που έκανε στα social media πριν τη σύλληψη, όπου έκανε επίδειξη των εσόδων από το εμπόριο ναρκωτικών.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι ο 21χρονος ήταν μέλος δικτύου διακίνησης ναρκωτικών μαζί με έξι άλλα άτομα, του «P Line», η αξία του οποίου ξεπερνούσε το 1,1 εκατ. ευρώ. Διακινούσαν ηρωίνη και κρακ στις περιοχές Σμέθγουικ, Γουέντσμπερι, Γουόλσαλ και Μπέρμιγχαμ.