Η κατάθεση ενός ανθρώπου που είχε βρεθεί μαζί με τον Στέφανο Παπαδόπουλο και τον Γιώργο Μαζωνάκη στο καμαρίνι του τραγουδιστή παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», για την υπόθεση που είχε απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη πριν από τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Ο μάρτυρας περιγράφει τη συνάντηση που είχε γίνει περίπου έναν χρόνο πριν από την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιλήφθηκε κάποια άσεμνη συμπεριφορά ή πράξη από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αφορά ένα από τα περιστατικά για τα οποία είχε μιλήσει ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής συνεργασίας τους είχε δεχθεί ανήθικες προτάσεις και παρενόχληση.

Τι κατέθεσε ο μάρτυρας για τη συνάντηση

Σύμφωνα με το απόσπασμα που παρουσίασε η εκπομπή, ο μάρτυρας ανέφερε ότι είχε παραλάβει τον 22χρονο από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τον είχε μεταφέρει σε νυχτερινό κέντρο, όπου επρόκειτο να κάνει πρόβα για να εργαστεί σε σχήμα με επικεφαλής τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως περιέγραψε, αρχικά αποχώρησε από το νυχτερινό κέντρο, όμως επέστρεψε λίγο αργότερα ύστερα από τηλεφώνημα του 22χρονου, προκειμένου να γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τον Στέφανο (…) τον γνωρίζω κοινωνικά. Πριν από ένα χρόνο πήγα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκειμένου να παραλάβω με το αυτοκίνητο μου τον 22χρονο και να τον μεταφέρω σε ένα νυχτερινό κέντρο, όπου θα έκανε πρόβα, για να πιάσει δουλειά σε σχήμα με επικεφαλής τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Δεν θυμάμαι το όνομα του νυχτερινού κέντρου. Εγώ όντως τον μετέφερα στο νυχτερινό κέντρο και αποχώρησα μετά από λίγο. Λίγη ώρα αργότερα με κάλεσε στο τηλέφωνο ο22χρονος και κατόπιν επιμονής του, επέστρεψα για σύντομη κοινωνική γνωριμία με τον Γιώργο Μαζωνάκη».

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας περιγράφει τι συνέβη όταν οι τρεις τους βρέθηκαν στο καμαρίνι.

«Βρεθήκαμε εγώ, ο 22χρονος και ο Γιώργος Μαζωνάκης στο καμαρίνι του τελευταίου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο καμαρίνι του κ. Μαζωνάκη δεν συνέβη κάτι αξιοπερίεργο».

Στην ίδια κατάθεση αναφέρει ότι δεν αντιλήφθηκε χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλλά ούτε και συμπεριφορά που να προσβάλλει τη γενετήσια αξιοπρέπεια.

«Δεν είδα τον κ. Μαζωνάκη να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ενώπιόν μας. Επίσης δεν αντιλήφθηκα από μέρος του άσεμνες χειρονομίες ή πράξεις που να προσβάλλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια τόσο τη δική μου, όσο και του 22χρονου.

Απλά συζητούσαμε για διάφορα θέματα. Έχει περάσει ένας χρόνος περίπου και δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από τη συζήτησή μας. Πάντως δεν αισθάνθηκα άβολα κατά την παρουσία μου στο καμαρίνι του ανωτέρω τραγουδιστή».

«Για πρώτη φορά άκουσα τα καταγγελλόμενα»

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και σε όσα συνέβησαν μετά την αποχώρησή τους από το καμαρίνι, υποστηρίζοντας ότι ο 22χρονος δεν του εξέφρασε κάποια ενόχληση για τη συνάντηση.

«Όταν αποχωρήσαμε από το καμαρίνι, ο 22χρονος δεν μου σχολίασε κάτι αρνητικό για τη συνάντηση αυτή. Χαιρετηθήκαμε και έφυγα. Δεν μου ανέφερε κάτι περί τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον μαέστρο του κ. Μαζωνάκη. Για πρώτη φορά άκουσα τα καταγγελλόμενα, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος».

Η κατάθεση αυτή αφορά τη συγκεκριμένη συνάντηση στο καμαρίνι και αποτελεί μέρος της δικογραφίας που είχε σχηματιστεί μετά τη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου.