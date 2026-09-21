Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών, ο σπουδαίος Ουρουγουανός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, Μίλτον Βιέρα.

Ο Βιέρα αγωνίστηκε με την φανέλα του Ολυμπιακού από το 1972 έως το 1977, κατακτώντας τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα, ενώ συνδέθηκε με μία σημαντική περίοδο στην ιστορία του συλλόγου.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού πέτυχε 11 γκολ σε 112 συμμετοχές, ενώ στις 26 Μαρτίου του 1975 ο Βιέρα και ο Δεληκάρης αγωνίστηκαν στη μικτή κόσμου μαζί με τους θρυλικούς Πελέ, Εουσέμπιο και Κρόιφ.

Αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το 1977 και συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ σήκωσε δύο φορές το πρωτάθλημα το 1978 και το 1979, ενώ το 1978 κατέκτησε και το Κύπελλο με την Ένωση.

Ο Ολυμπιακός, με ανάρτησή του, αποχαιρέτησε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, υπογραμμίζοντας πως φόρεσε με υπερηφάνεια τη φανέλα της ομάδας και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.

Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».