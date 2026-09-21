Μια νέα κίνηση στον παγκόσμιο χάρτη των εμπορευμάτων επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, στρέφοντας το βλέμμα της Ουάσιγκτον προς τη Λευκορωσία για την προμήθεια ποτάσας, ενός κρίσιμου συστατικού για τη γεωργία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται πάνω σε μια «μεγάλη συμφωνία» για την αγορά ποτάσας από τη Λευκορωσία, υποστηρίζοντας ότι η τιμή θα είναι «σημαντικά χαμηλότερη» από αυτή που πληρώνουν σήμερα οι ΗΠΑ στον Καναδά.

«Πολύ καλά νέα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας», ανέφερε ο Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τον όγκο των αγορών, το χρονοδιάγραμμα ή τους όρους της συμφωνίας.

Η ποτάσα, το «χρυσάφι» των αγροτών

Η ποτάσα αποτελεί βασικό συστατικό των λιπασμάτων και χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της ανάπτυξης των φυτών, τη βελτίωση της αντοχής τους στις ασθένειες και την αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρόσβαση σε σταθερές και φθηνές προμήθειες ποτάσας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς το κόστος των λιπασμάτων επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής για εκατομμύρια αγρότες.

Σήμερα ο Καναδάς αποτελεί τον βασικό προμηθευτή της αμερικανικής αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, ο Καναδάς καλύπτει πάνω από το 80% των αναγκών των ΗΠΑ σε ποτάσα.

Η αλλαγή προμηθευτή θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες σε μια αγορά όπου ο Καναδάς και η Λευκορωσία συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων παραγωγών παγκοσμίως.

Πίεση στον Καναδά και μήνυμα στον εμπορικό πόλεμο

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι στον Καναδά σε ζητήματα εμπορίου, ενώ η αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής μείωσης εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές.

Η πιθανή συμφωνία με τη Λευκορωσία λειτουργεί επομένως όχι μόνο ως οικονομική κίνηση αλλά και ως μήνυμα προς τον Καναδά ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν εναλλακτικές επιλογές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα. Μετοχές μεγάλων εταιρειών λιπασμάτων, όπως η καναδική Nutrien και η Mosaic, δέχθηκαν πιέσεις μετά την ανακοίνωση, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι μια πιθανή εισροή φθηνότερης ποτάσας θα μπορούσε να μειώσει τα περιθώρια κέρδους του κλάδου.

Η Λευκορωσία επιστρέφει στο τραπέζι μέσω της οικονομίας

Η κίνηση έχει και γεωπολιτική διάσταση.

Η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό δυτικές κυρώσεις λόγω της πολιτικής του Αλεξάντερ Λουκασένκο και της σχέσης της με τη Μόσχα.

Παράλληλα με τις οικονομικές επαφές, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανοίξει διπλωματικό δίαυλο με το Μινσκ, μεταξύ άλλων γύρω από ζητήματα κυρώσεων και απελευθέρωσης κρατουμένων.

Μια μεγάλη εμπορική συμφωνία για ποτάσα θα αποτελούσε επομένως μια σημαντική εξέλιξη, καθώς θα συνέδεε έναν στρατηγικό γεωργικό πόρο με τις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Ευρώπη.

Το μεγάλο ερώτημα: κυρώσεις ή φθηνότερα λιπάσματα;

Το βασικό δίλημμα για την Ουάσιγκτον είναι η ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική αποτελεσματικότητα και τη γεωπολιτική πίεση.

Οι Αμερικανοί αγρότες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές λιπασμάτων, όπως υποστηρίζει ο Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, μια συμφωνία με τη Λευκορωσία θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από όσους θεωρούν ότι η οικονομική συνεργασία περιορίζει την πίεση προς το καθεστώς Λουκασένκο.

Προς το παρόν, η συμφωνία παραμένει σε στάδιο διαπραγμάτευσης και δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένοι όροι. Ωστόσο, η κίνηση δείχνει ότι η ποτάσα έχει μετατραπεί από ένα απλό αγροτικό προϊόν σε εργαλείο οικονομικής και γεωπολιτικής στρατηγικής.