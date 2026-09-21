Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε καφετέρια στο Αιγάλεω, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Αγίας Λαύρας, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να σπεύδουν στην περιοχή για τον περιορισμό της.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενα κτίρια, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωσή της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να ολοκληρώσουν την κατάσβεση και να ελέγξουν πλήρως την κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε σημειωθεί μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω, όπου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης είχε καταρρεύσει τμήμα της οροφής του κτιρίου.