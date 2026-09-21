Συγκίνηση και θετικά σχόλια προκαλεί η νέα εντυπωσιακή τοιχογραφία του γνωστού street artist Ηλία Στύλου, ο οποίος εργάζεται με βάση τη Θεσσαλονίκη και είναι ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Hayate. Ο δημιουργός αποφάσισε να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποτυπώνοντας τη μορφή του δημοφιλούς τραγουδιστή σε ένα μεγάλης κλίμακας γκράφιτι που τραβά αμέσως τα βλέμματα των περαστικών.



«Τρίτη ημέρα σήμερα και τελευταία. Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το mural του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε ο ίδιος σε σχετικό βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, παρουσιάζοντας σταδιακά στους ακολούθους του τα στάδια δημιουργίας και το τελικό αποτέλεσμα του έργου του.

Ο Ηλίας Στύλος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό χάρη στις τεράστιες τοιχογραφίες που φιλοτεχνεί σε διάφορα σημεία, εμπνεόμενος από σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού και του πολιτισμού.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το εμβληματικό γκράφιτι του θρυλικού ποδοσφαιριστή Βασίλη Χατζηπαναγή, αυτό του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του χρυσού Μίλτου Τεντόγλου, καθώς και εντυπωσιακά έργα αφιερωμένα σε διακεκριμένους Έλληνες Ολυμπιονίκες, όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Ελίνα Τζένγκο και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.