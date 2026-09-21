Ένας ερευνητής UFO υποστηρίζει ότι άλλαξε εντελώς κοσμοθεωρία έπειτα από 32 χρόνια έρευνας σε εκατοντάδες υποθέσεις ανθρώπων που ισχυρίστηκαν ότι απήχθησαν από εξωγήινες οντότητες. Όπως λέει, σε αρκετές περιπτώσεις οι εμπειρίες σταμάτησαν όταν οι άνθρωποι επικαλέστηκαν τον Ιησού ή τον Θεό, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο 72χρονος Τζο Τζόρνταν, επαγγελματίας στον τομέα της ασφάλειας στο εργοστάσιο πυραύλων της Blue Origin στη Φλόριντα, έχει ερευνήσει περίπου 700 υποθέσεις απαγωγής. Σύμφωνα με τον ίδιο, άνθρωποι που επικαλέστηκαν τον Ιησού ή τον Θεό υποστήριξαν ότι το περιστατικό σταμάτησε αμέσως και δεν υπέστησαν περαιτέρω βλάβη.

Ο Τζόρνταν υποστηρίζει ότι αυτές οι μαρτυρίες τον έπεισαν όχι μόνο για την ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης, αλλά και ότι ορισμένες εμπειρίες που αποδίδονται σε εξωγήινους μπορεί να έχουν στην πραγματικότητα πνευματική προέλευση. «Ο τρόπος με τον οποίο άλλαξε τη ζωή μου ήταν βλέποντας ότι η δύναμη, το όνομα και η εξουσία του Ιησού Χριστού με έπεισαν 100% ότι ο Θεός είναι πραγματικός, η Βίβλος είναι πραγματική και ο Ιησούς ήταν πραγματικός», δήλωσε.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της έρευνάς του παρατήρησε πως ορισμένοι άνθρωποι είχαν προηγουμένως ασχοληθεί με τον αποκρυφισμό, το παραφυσικό ή ακόμη και με το ίδιο το φαινόμενο των UFO.

Κατά την ερμηνεία του, οι υποτιθέμενες απαγωγές δεν αποτελούν πραγματικές μετακινήσεις ανθρώπων σε διαστημόπλοια, αλλά πνευματικές εμπειρίες τις οποίες περιγράφει ως «δαιμονικές». Όπως ισχυρίζεται, οι οντότητες αυτές μπορεί να παρουσιάζονται στους ανθρώπους με τη μορφή εξωγήινων.

I investigated 700 UFO abductions. I started believing in God after survivors claimed two words saved them from 'demonic' entities https://t.co/GY7kQBVPL8 — Daily Mail (@DailyMail) September 20, 2026

Οι απόψεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία εδώ και δεκαετίες αναφέρει ότι δεν έχει βρεθεί αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO ή εξωγήινης ζωής. Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από τα UFO έχει διευρυνθεί και πλέον χρησιμοποιείται συχνά ο όρος «μη ανθρώπινα φαινόμενα».

Ο Τζόρνταν ξεκίνησε να ασχολείται με τα UFO τη δεκαετία του 1990, αφού διάβασε βιβλίο για το περίφημο περιστατικό του Ρόσγουελ το 1947. Το 1992 εντάχθηκε στη MUFON, μία από τις παλαιότερες οργανώσεις έρευνας UFO, ως ερευνητής πεδίου και αργότερα ως διευθυντής περιφερειακού τμήματος. Η έρευνά του επικεντρώθηκε κυρίως σε ανθρώπους που ισχυρίζονταν ότι είχαν υποστεί απαγωγή.

Μία υπόθεση, αυτή ενός ανθρώπου που αναφέρεται ως «Bill D.», άλλαξε, όπως λέει, την πορεία της έρευνάς του. Ο άνδρας περιέγραψε μια σκοτεινή εμπειρία με σατανικές αναφορές και υποστήριξε ότι φώναξε: «Jesus, Jesus, help me!». Σύμφωνα με την αφήγησή του, η εμπειρία σταμάτησε αμέσως και ξύπνησε στο κρεβάτι του.

Ο Τζόρνταν υποστηρίζει ότι στη συνέχεια πληροφορήθηκε και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, στις οποίες άνθρωποι είπαν μια προσευχή, τραγούδησαν έναν ύμνο ή επικαλέστηκαν τον Ιησού και η εμπειρία σταμάτησε. Ο ίδιος υποστηρίζει επίσης ότι τέτοιες ιστορίες δεν δημοσιοποιούνται συχνά από ερευνητές UFO, επειδή, σύμφωνα με όσα του έχουν πει, φοβούνται ότι θα επηρεάσουν τη θέση τους στην κοινότητα των ερευνητών.

Πριν γίνει χριστιανός, ο Τζόρνταν συμμετείχε στο κίνημα New Age και χρησιμοποιούσε κρυστάλλους. Μια συνάδελφός του τον προειδοποίησε ότι ασχολούνταν με σκοτεινές δυνάμεις και του έδωσε μια Βίβλο. Τον Νοέμβριο του 1996, όπως θυμάται, έγινε χριστιανός.

Η θεωρία ότι ορισμένες εμπειρίες UFO μπορεί να έχουν δαιμονική προέλευση έχει υποστηριχθεί και από άλλους ερευνητές του φαινομένου, αν και παραμένει μια αμφιλεγόμενη ερμηνεία και όχι επιστημονικά αποδεδειγμένο συμπέρασμα.