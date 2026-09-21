Ανάσα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προσφέρει η σημαντική υποχώρηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το πετρέλαιο τύπου Brent της Βόρειας Θάλασσας διολίσθησε οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ την ίδια στιγμή η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει ισχυρή πτώση που ξεπερνά το 5%.



Η αποκλιμάκωση των τιμών αποδίδεται στις προσδοκίες που καλλιεργούνται στους κύκλους των επενδυτών για επικείμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες.



Η διεθνής κοινότητα στρέφει πλέον το βλέμμα της στις παρασκήνιες διαβουλεύσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι οποίες αναμένεται να λάβουν χώρα αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Γύρω στις 14.15 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του Μπρεντ παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε στα 99,69 δολάρια το βαρέλι (-4,02%).



Το αμερικανικό αργό την ίδια ώρα έπεσε στα 95,22 δολάρια το βαρέλι (-5.06%), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.