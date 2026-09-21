Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη θα παραμείνει το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος για τις Εθνικές ομάδες ο Λίον Μπέιλι.

O 29χρονος δεξιός εξτρέμ αποφάσισε να μην ταξιδέψει για τα παιχνίδια της Εθνικής Τζαμάικας και να μείνει στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού, ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος και να είναι πανέτοιμος για την επανεκκίνηση των υποχρεώσεων των Πειραιωτών.

Το όνομα του Μπέιλι έχει συμπεριληφθεί στην προεπιλογή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Τζαμάικα για τα τέσσερα παιχνίδια που θα δώσει στο διάστημα 25 Σεπτεμβρίου με 05 Οκτωβρίου, αλλά το υπερατλαντικό ταξίδι, σε συνδυασμό με επιπλέον επιβάρυνση και αγώνες υψηλής έντασης σε μια περίοδο που ο οργανισμός του εκπέμπει σημάδια κόπωσης, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όλη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Για το λόγο αυτό, ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ δεν ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού για τη Λιβαδειά και αποφασίστηκε να μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ είχε αγωνιστεί τόσο στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ όσο και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια και κρίθηκε σκόπιμο να πάρει τις απαραίτητες ανάσες, ώστε να μην επιβαρυνθεί περισσότερο το σώμα του.

Παράλληλα με την παραμονή του στου Ρέντη θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει και πάνω στα «θέλω» του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και να προσαρμοστεί ακόμη καλύτερα στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού.