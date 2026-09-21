Νέα πίεση στην Τεχεράνη επιχειρεί να ασκήσει η Ουάσιγκτον, αυτή τη φορά μέσω του διεθνούς αεροπορικού δικτύου. Μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στον ιρανικό αεροπορικό τομέα, χώρες της περιοχής άρχισαν να περιορίζουν ή να αναστέλλουν τις πτήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών.

Το Ιράκ αναμένεται να αναστείλει άμεσα τις πτήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών από το έδαφός του, σύμφωνα με δύο κυβερνητικές πηγές που επικαλούνται την αμερικανική απόφαση και την απειλή επιβολής κυρώσεων σε χώρες που δεν θα συμμορφωθούν.

«Το Ιράκ θα εφαρμόσει την απαγόρευση των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών με βάση την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ», ανέφερε Ιρακινός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι όσες χώρες δεν ακολουθήσουν τη γραμμή της Ουάσιγκτον θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Η αλυσίδα των απαγορεύσεων

Η κίνηση της Βαγδάτης ήρθε λίγο μετά την απόφαση της Γεωργίας να απαγορεύσει όλες τις ιρανικές πτήσεις στον εναέριο χώρο της.

Παράλληλα, η ιρανική αεροπορική εταιρεία Mahan Air, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις προς την Τουρκία, μετά από αίτημα των τουρκικών αρχών.

Οι εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα για την αεροπορική σύνδεση του Ιράν με την περιοχή, καθώς αρκετές χώρες που αποτελούσαν παραδοσιακούς κόμβους μετακίνησης για Ιρανούς επιβάτες βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με την επιλογή μεταξύ της συνεργασίας με την Τεχεράνη και της διατήρησης πρόσβασης στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η προειδοποίηση της Ουάσιγκτον: «Όποιος συνεργάζεται θα αποκλείεται από το δολάριο»

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών πέρασε σε νέα φάση εφαρμογής των κυρώσεων κατά του Ιράν, στοχεύοντας τον αεροπορικό τομέα της χώρας.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν πτήσεις διεθνώς χωρίς να υπάρχουν συνέπειες για όσους τις εξυπηρετούν.

Όπως ανέφερε, χώρες ή εταιρείες που θα συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε ιρανικά αεροσκάφη, όπως ανεφοδιασμό καυσίμων, επίγεια υποστήριξη ή υπηρεσίες αεροδρομίων, κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η απειλή αφορά κυρίως τις λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις, ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί η Ουάσιγκτον για να πιέζει όχι μόνο τις χώρες που βρίσκονται υπό κυρώσεις, αλλά και τρίτους που συνεχίζουν εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μαζί τους.

Στο στόχαστρο η αεροπορική υποδομή του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εδώ και χρόνια επιβάλει περιορισμούς στις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι ο τομέας των αερομεταφορών συνδέεται με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη δραστηριοτήτων της ιρανικής κυβέρνησης.

Στις αρχές του μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση ενέταξε στη «μαύρη λίστα» το σύνολο του ιρανικού αεροπορικού τομέα και προειδοποίησε οργανισμούς και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ιρανικές εταιρείες ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις.

Η στρατηγική αυτή περιορίζει την ικανότητα των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών να ανεφοδιάζονται, να συντηρούν αεροσκάφη και να διατηρούν διεθνείς συνδέσεις.

Νέα δοκιμασία για τις σχέσεις Ιράν – γειτονικών χωρών

Η απόφαση δημιουργεί δύσκολες ισορροπίες για χώρες όπως το Ιράκ και η Τουρκία, οι οποίες διατηρούν σημαντικές οικονομικές, εμπορικές και ενεργειακές σχέσεις με το Ιράν.

Το Ιράκ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιφερειακούς διαύλους για το Ιράν, ενώ η Τουρκία παραδοσιακά λειτουργεί ως κόμβος μετακίνησης και εμπορικής σύνδεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ευρώπης.

Η Ουάσιγκτον, ωστόσο, επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή του δολαρίου και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος για να περιορίσει τις επιλογές της Τεχεράνης.

Η νέα αυτή κίνηση δείχνει ότι η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στην περιφερειακή ασφάλεια, αλλά επεκτείνεται στις καθημερινές υποδομές που επιτρέπουν στη χώρα να παραμένει συνδεδεμένη με τον έξω κόσμο.