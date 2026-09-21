Ο Νίκος Βέρτης μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δύσκολη περίοδο που, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί του θανάτου του, περιγράφοντας την προσπάθεια ανθρώπων γύρω του να τον στηρίξουν. Στην πρώτη του συνέντευξη για τη νέα σεζόν, στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο τραγουδιστής μίλησε ακόμη για την προσωπική τους σχέση και τη θέση που είχε ο Μαζωνάκης στη μουσική σκηνή.

«Πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε»

Αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίκος Βέρτης στάθηκε κυρίως σε όσα είχε αντιληφθεί ο ίδιος για την ψυχολογική κατάσταση του συναδέλφου του, όπως την περιέγραψε στη συνέντευξή του.

«Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι αυτό. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ είναι ότι ήταν θλιμμένος. Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι αυτό που ένιωσαν όλοι μέσα τους θα ήταν “μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να είναι καλά ο Γιώργος”», είπε.

Ο ίδιος μίλησε στη συνέχεια για το προσωπικό αποτύπωμα που είχε ο Μαζωνάκης στη ζωή του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβανόταν ως καλλιτέχνη.

«Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Το στίγμα που θα αφήσει πίσω είναι τεράστιο. Τώρα θα δει ο κόσμος περισσότερο τι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φωνή του, αλλά και στις στιγμές που περνούσε μαζί του εκτός σκηνής.

«Η φωνή του, όταν έμπαινε πάνω σε ένα κομμάτι, ήταν χαρακτήρας. Γι’ αυτό και πήγαινα στον Γιώργο και περνούσα καλά. Εμένα θα μου λείψει. Και λέω τώρα “πού θα πάω;”. Αυτό έλεγα στην παρέα μου. Έχω φίλους να πάω, αλλά στον Γιώργο περνούσα αλλιώς. Χαλάρωνα, διασκέδαζα».

Ο Νίκος Βέρτης και ο Γιώργος Μαζωνάκης σε παλαιότερη κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή

Ο Νίκος Βέρτης αναφέρθηκε και στην εικόνα του Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή, εξηγώντας τι ήταν εκείνο που έκανε τις εμφανίσεις του να ξεχωρίζουν για τον ίδιο.

«Ήταν και σόουμαν ο Γιώργος. Έβγαινε στη σκηνή και ήταν ένας σταρ. Δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Όταν έβγαινε ο Γιώργος στη σκηνή, το βλέμμα ήταν εκεί πάνω», ανέφερε.

Η αντίδραση του κόσμου μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο τραγουδιστής μίλησε επίσης για την αντίδραση του κοινού μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι τον συγκίνησε το εύρος της αγάπης που εκφράστηκε.

«Είδα ξαφνικά πόση αγάπη πήρε από τον κόσμο. Πόσο πολύ ο κόσμος συγκινήθηκε. Έκλαψε κόσμος που μπορεί να μην πήγαινε ποτέ να τον ακούσει. Το έζησα και με τον Βασίλη Καρρά. Το είδαμε και με τον Παντελή Παντελίδη, με τον Τόλη Βοσκόπουλο, με τον Αντώνη Βαρδή. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είχαν ψυχούλα μέσα τους, πόσο πολύ ο κόσμος τους αγαπάει και αυτό είναι μαγικό».