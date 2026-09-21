Νέα στοιχεία για τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή, ο οποίος φέρεται να είχε λάβει από την 56χρονη γιατρό φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο υπνοθεραπευτής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέθεσε ότι γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό του κύκλο, συγκεκριμένα μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι διατηρούσε μακρά επαγγελματική συνεργασία με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό, με την οποία, όπως υποστήριξε, είχε υπογράψει και σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας.

Τι φέρεται να είπε για το ραντεβού με τον Μαζωνάκη

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, άνθρωπος από τον επαγγελματικό χώρο του Γιώργου Μαζωνάκη επικοινώνησε μαζί του δύο ή τρεις ημέρες πριν από το πρώτο ραντεβού στο Ψυχικό, ενημερώνοντάς τον ότι ο τραγουδιστής τον είχε δει στα social media και ήθελε να τον συναντήσει.

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να διευκρίνισε ότι στην πρώτη συνάντηση με τον Μαζωνάκη δεν έγινε συνεδρία, αλλά συζήτηση και λήψη κάποιων αρχικών στοιχείων.

Όπως κατέθεσε, ο τραγουδιστής είχε καθυστερήσει περίπου 40 λεπτά στο συγκεκριμένο ραντεβού. Για τον λόγο αυτό, όπως υποστήριξε, επικοινώνησε με τη γιατρό προκειμένου να πληροφορηθεί αν ο Μαζωνάκης είχε φτάσει στην ώρα του στο ιατρείο και να υπολογίσει αν θα καθυστερούσε στη συνέχεια και στο δικό του ραντεβού.

Η επόμενη συνάντησή τους είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 17:00, προκειμένου να ληφθεί πλήρες ιστορικό.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι ξαφνιάστηκε όταν είδε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, ενώ ανέφερε πως πριν από την ανταλλαγή μηνυμάτων είχαν προηγηθεί και τηλεφωνικές συνομιλίες με τη γιατρό.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή

Ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι προσήλθε αυτοβούλως για να καταθέσει στις Αρχές.

Όπως ανέφερε, η σύμβαση που είχε υπογράψει ο υπνοθεραπευτής αφορούσε διεπιστημονική συνεργασία με τους δύο γιατρούς.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει νομικός αιτιώδης σύνδεσμος του υπνοθεραπευτή με τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ ανέφερε ότι η κατάθεσή του διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες και, κατά τον ίδιο, συνέβαλε στη διερεύνηση επιμέρους σημείων της υπόθεσης.

Το μήνυμα «Σε πήρα στο λαιμό μου»

Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής και η 56χρονη γιατρός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Live News, συνολικά είχαν ανταλλάξει πέντε μηνύματα.

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να έστειλε μήνυμα στη γιατρό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε πήρα στο λαιμό μου».

Ένα ακόμη μήνυμα φέρεται να είχε σταλεί την Τρίτη, μία ημέρα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. Σε αυτό, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να ρωτούσε τη γιατρό εάν είχε πάει στο ραντεβού ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τα μηνύματα και η επικοινωνία μεταξύ των δύο προσώπων εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή.