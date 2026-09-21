Μία άγνωστη συνομιλία που εκτυλίχθηκε αμέσως μετά τον χαμό της πριγκίπισσας Νταϊάνα φέρνει στο φως ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, στηλιτεύοντας παράλληλα το καθεστώς των βασιλικών προσφωνήσεων.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο περιοδικό People, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Swan Song: Diana, My Sister, η προσφορά του Παλατιού να της αποδοθεί εκ νέου ο τίτλος HRH έγινε όταν ήταν πλέον αργά:

«Όταν πέθανε η Νταϊάνα και είχαμε την κηδεία, κάποιος που εργαζόταν πολύ στενά με τη βασίλισσα με πήρε παράμερα στο βασιλικό τρένο, καθώς επιστρέφαμε [στο Άλθορπ] για την ταφή. Μου είπε ότι η βασίλισσα μόλις τον είχε καλέσει και προσφερόταν να δώσει πίσω στην Νταϊάνα τον τίτλο HRH (σ.σ. Her Royal Highness (HRH), στα ελληνικά: Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα). Είπα: “Λοιπόν, είναι πολύ αργά. Είναι νεκρή”».

«Είναι όλοι τόσο παρωχημένοι»

Αναφερόμενος στη χρήση των συγκεκριμένων τίτλων, τόσο στην περίπτωση της αδελφής του όσο και στις αποφάσεις που αφορούν τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, ο Τσαρλς Σπένσερ σημείωσε:

«Δεν ξέρω τι είναι δυνατό να γίνει με αυτούς τους τίτλους. Είναι όλοι τόσο παρωχημένοι. Ίσως κάποια μέρα ένας από τους γιους της να μπορέσει να το διορθώσει και να την κάνει HRH στα βιβλία της Ιστορίας, αλλά ξέρω ότι για τους Αμερικανούς όλο αυτό είναι πολύ παράξενο».

Συνεχίζοντας τον προβληματισμό του για τις συνήθειες που διατηρεί η βασιλική οικογένεια, προσέθεσε:

«Οδηγούσα σήμερα μέχρι εδώ και σκεφτόμουν ότι εξακολουθούμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι σηκώνονται το πρωί και λένε “Καλημέρα, Αυτού Βασιλική Υψηλότητα” και σκέφτεσαι απλώς ότι ακούγεται σαν ταινία εποχής του 18ου αιώνα, έτσι δεν είναι;»

Παράλληλα, εξέφρασε τις ενστάσεις του για την ψυχολογική επίδραση που ενδέχεται να έχουν αυτού του είδος οι προνομιακές προσφωνήσεις στους κατόχους τους:

«Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι καλό για τους ανθρώπους. Πώς είναι δυνατόν να μη θεωρείς ότι είσαι ξεχωριστός και διαφορετικός όταν οι άνθρωποι σου απευθύνονται με αυτόν τον τρόπο; Εννοώ, έχω έναν τίτλο και εδώ στη δουλειά οι άνθρωποι με αποκαλούν Λόρδο Σπένσερ, επειδή το θεωρώ επαγγελματικό τίτλο, αλλά δεν γράφω βιβλία ως Λόρδος Σπένσερ και δεν έκανα τηλεοπτική [δημοσιογραφική] καριέρα ως Λόρδος οτιδήποτε».

Ο Τσαρλς Σπένσερ ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του τονίζοντας την ανάγκη επανεξέτασης αυτών των εθίμων: «Απλώς πιστεύω ότι πιθανότατα χρειάζεται λίγη σκέψη γύρω από αυτούς τους πολύ παλιομοδίτικους όρους και το τι κάνουν στο μυαλό των ανθρώπων».