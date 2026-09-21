Η Ασημίνα Ιγγλέζου υποβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου σε χειρουργική επέμβαση στο ΚΑΤ, μετά τα σοβαρά κρυοπαγήματα που υπέστη στα χέρια της κατά την επιστροφή από την κορυφή του Μακαλού, στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, κοντά στο Έβερεστ. Οι βλάβες που προκλήθηκαν από τις ακραίες συνθήκες οδήγησαν στην απόφαση να ακρωτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τεσσάρων δαχτύλων της.

Η ορειβάτισσα είχε εισαχθεί στο ΚΑΤ αρκετές ημέρες νωρίτερα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπευτική προετοιμασία.

Τι είχε αποκαλύψει για την κατάσταση των χεριών της

Η ίδια είχε μιλήσει στην «Espresso» για την πορεία της υγείας της, εξηγώντας ότι οι θεραπείες που προηγήθηκαν είχαν βοηθήσει να διασωθούν τρία από τα επτά δάχτυλα που είχαν υποστεί βλάβη.

«Έπειτα από πολλές θεραπείες έχω καταφέρει να σώσω τρία από τα επτά δάχτυλα που έπαθαν ζημιά. Τελικά θα χρειαστεί να ακρωτηριαστούν τα ακροδάχτυλα τεσσάρων δαχτύλων. Το αριστερό μου χέρι έχει σωθεί πλήρως και πλέον η μεγαλύτερη μάχη αφορά το δεξί», είχε αναφέρει ανήμερα της Παναγίας.

Παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση

Μετά την επέμβαση, η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως καλή, ωστόσο θα χρειαστεί να παραμείνει στο ΚΑΤ για τις επόμενες ημέρες, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

Οι πόνοι στο χέρι εξακολουθούν να την ταλαιπωρούν και αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή. Στο πλευρό της βρίσκονται η οικογένειά της και άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της.

Η κατάκτηση του Μακαλού και η συμμετοχή στο Survivor

Η Ασημίνα Ιγγλέζου έχει γράψει τη δική της πορεία στον χώρο της ορειβασίας, καθώς έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την κορυφή του Μακαλού. Η περιπέτεια που ακολούθησε, κατά την επιστροφή της, είχε ως αποτέλεσμα τα σοβαρά κρυοπαγήματα στα χέρια της.

Στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό είχε γίνει γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor 4 το 2021, όταν εντάχθηκε στην ομάδα των Διασήμων. Η αθλήτρια ορεινού τρεξίματος και μητέρα δύο παιδιών δοκίμασε τις αντοχές της στους στίβους μάχης του ριάλιτι, πριν αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Παρά τη δύσκολη περιπέτεια που περνά, η ίδια εξακολουθεί να σκέφτεται την επιστροφή της στα βουνά και την κατάκτηση νέων κορυφών.