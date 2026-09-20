«Ο ιδιοκτήτης του χώρου ήρθε», «η Αθήνα τέθηκε σε συναγερμό», «φόβος στον εχθρό». Με τέτοιους τίτλους υποδέχεται σήμερα ο τουρκικός Τύπος τη Denizkurdu-I/2026, τη μεγάλη τουρκική ναυτική άσκηση που ξεκινά με 100 πλοία, 50 αεροσκάφη και 14.000 άτομα προσωπικό σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, όπως περιγράφεται από τα δημοσιεύματα.

Η Denizkurdu–I/2026 αρχίζει σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, και θα διαρκέσει έως τις 25 του μήνα. Η άσκηση πραγματοποιείται ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με την τουρκική Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και περίπου 14.000 άτομα προσωπικό, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών στο TCG Anadolu (το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του Τουρκικού Ναυτικού).

Η επίσημη ανακοίνωση της Τουρκίας περιγράφει μια μεγάλη διακλαδική άσκηση, στην οποία συμμετέχουν εκτός από το Πολεμικό Ναυτικό στοιχεία του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Ακτοφυλακής. Περιλαμβάνονται εκπαίδευση ετοιμότητας επιχειρήσεων και πραγματικές εκπαιδεύσεις οπλισμού.

Μέχρι εδώ, πρόκειται για τα στοιχεία της άσκησης. Στα τουρκικά μέσα, όμως, η είδηση παίρνει άλλη διάσταση.

«Ήρθε ο ιδιοκτήτης του χώρου»

Το Haber7 επέλεξε έναν τίτλο που δύσκολα αφήνει περιθώριο για παρερμηνείες: «Ήρθε ο ιδιοκτήτης του χώρου! Επίδειξη ισχύος της Τουρκίας με 100 πολεμικά πλοία!». Το δημοσίευμα συνδέει ευθέως τη Denizkurdu με την πρόσφατη κοινή ναυτική δραστηριότητα Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο παραληρηματικό κείμενο αναπαράγεται και το μήνυμα του τουρκικού υπουργείου Άμυνας: «Ώρα για Denizkurdu στη Γαλάζια Πατρίδα», μαζί με τη διατύπωση ότι η Τουρκία είναι «ισχυρή, αποφασισμένη και πάντα έτοιμη».

Το TV100 κινείται ακόμη πιο επιθετικά επικοινωνιακά. Ο τίτλος του είναι: «Επίδειξη ισχύος στη Γαλάζια Πατρίδα: Ήρθε ο ιδιοκτήτης του χώρου! Η Denizkurdu έθεσε την Ελλάδα σε συναγερμό».

Στο ίδιο ρεπορτάζ, η τουρκική άσκηση παρουσιάζεται ως απάντηση σε προηγούμενες δραστηριότητες της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά σε ελληνικά δημοσιεύματα σχετικά με την παρακολούθηση των τουρκικών κινήσεων.

Έτσι, η σημερινή τουρκική κάλυψη δεν μένει στους αριθμούς των πλοίων και των αεροσκαφών. Μεγάλο μέρος της προσπάθειας είναι να περιγραφεί και η υποτιθέμενη αντίδραση της Αθήνας.

«Εμπιστοσύνη στον φίλο, φόβος στον εχθρό»

Η Yeni Şafak δεν χρειάστηκε περισσότερες από έξι λέξεις για να δώσει το δικό της στίγμα: «Εμπιστοσύνη στον φίλο, φόβος στον εχθρό». Ο πλήρης τίτλος αναφέρει ότι η Denizkurdu-I/2026 θα πραγματοποιηθεί με 100 πλοία σε τρεις θάλασσες.

Η είδηση που ακολουθεί είναι, πάντως, πολύ πιο απλή από τον τίτλο. Παραθέτει τα στοιχεία της τουρκικής κυβέρνησης για τα 100 πλοία, τα 50 εναέρια μέσα, τους περίπου 14.000 συμμετέχοντες και το διάστημα διεξαγωγής από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Το Akşam χρησιμοποιεί επίσης τη φράση «επίδειξη ισχύος», με τίτλο: «Επίδειξη ισχύος της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα: Η Αθήνα τέθηκε σε συναγερμό». Το δημοσίευμα παρουσιάζει τη δραστηριότητα ως προβολή της τουρκικής ναυτικής ισχύος και επιχειρησιακής εμβέλειας.

Και το Star ανεβάζει τον πήχη. Ο τίτλος του γράφει: «Η ελληνική πλευρά έλαβε το μήνυμα με τη Denizkurdu: Η ισχύς της Τουρκίας ξεπέρασε τα σύνορα». Το δημοσίευμα επικαλείται ελληνικές αναλύσεις για τη σημασία της άσκησης, δίνοντας έμφαση στον συνδυασμό ναυτικών μονάδων, μη επανδρωμένων συστημάτων και άλλων μέσων.

«Η Αθήνα πανικοβλήθηκε»

Στη συνέχεια έρχεται η Sözcü, με έναν τίτλο που μετατρέπει την ελληνική αντίδραση σε πρωταγωνιστή της είδησης: «Η κίνηση της Τουρκίας πανικόβαλε την Αθήνα! Ο ελληνικός στρατός τέθηκε σε συναγερμό».

Παρόμοια είναι η προσέγγιση της Nefes, η οποία γράφει: «Πανικός στην Ελλάδα από την Τουρκία. Ο ελληνικός στρατός τέθηκε σε συναγερμό». Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ελληνικά μέσα παρακολουθούν τις κινήσεις του τουρκικού στόλου και των άλλων ναυτικών μέσων.

Τέσσερις θάλασσες και «για επίδειξη ισχύος»

Το En Son Haber το λέει ακόμη πιο καθαρά: «Επίδειξη ισχύος σε τέσσερις θάλασσες: Η άσκηση Denizkurdu αρχίζει». Το μέσο συνδέει την έναρξη της άσκησης με τις παράλληλες στρατιωτικές δραστηριότητες Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για «κλιμάκωση της έντασης» ανάμεσα σε Τουρκία, Ελλάδα και Ισραήλ, ενώ η Denizkurdu περιγράφεται ως τουρκική «επίδειξη ισχύος» σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές.

Τι περιλαμβάνει η άσκηση Denizkurdu

Πίσω από τους θεαματικούς τίτλους υπάρχει μια άσκηση μεγάλης κλίμακας. Η Denizkurdu–I/2026 διεξάγεται από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και περίπου 14.000 άτομα προσωπικό.

Η επίσημη τουρκική ενημέρωση κάνει λόγο για εκπαίδευση ετοιμότητας επιχειρήσεων και πραγματικές εκπαιδεύσεις οπλισμού. Το υπουργείο Άμυνας συνοδεύει την ανακοίνωση με το μήνυμα: «Στη Γαλάζια Πατρίδα, ώρα για Denizkurdu» και προσθέτει: «Σε κάθε γωνιά της Γαλάζιας Πατρίδας, είμαστε ισχυροί, αποφασισμένοι και πάντα έτοιμοι».