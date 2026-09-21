Νέα ένταση στις σχέσεις Κιέβου – Βρυξελλών προκαλεί η συζήτηση για πιθανή άρση των ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος δύο από τους γνωστότερους Ρώσους επιχειρηματίες, του Αλισέρ Ουσμάνοφ και του Μιχαήλ Φρίντμαν.

Η Ουκρανία αντέδρασε έντονα στην προοπτική διαγραφής τους από τη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποδυνάμωνε την πίεση προς τη Ρωσία τη στιγμή που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, απαιτείται η αντίθετη κατεύθυνση.

«Τι άλλαξε; Τίποτα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την πιθανότητα αλλαγής της ευρωπαϊκής στάσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο επιχειρηματίες είχαν ενταχθεί στις κυρώσεις επειδή θεωρούνταν ότι αποτελούν μέρος του οικονομικού περιβάλλοντος που στηρίζει το ρωσικό κράτος.

Ποιοι είναι οι δύο Ρώσοι επιχειρηματίες στο επίκεντρο

Ο Αλισέρ Ουσμάνοφ συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ρωσίας και έχει δραστηριοποιηθεί σε τομείς όπως η μεταλλουργία, οι τηλεπικοινωνίες και οι επενδύσεις τεχνολογίας.

Ο Ουσμάνοφ, με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν, βρέθηκε στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τις ευρωπαϊκές αρχές να υποστηρίζουν ότι διαθέτει στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Ο Μιχαήλ Φρίντμαν, συνιδρυτής του τραπεζικού ομίλου Alfa Bank, είναι ένας από τους πιο γνωστούς Ρώσους επιχειρηματίες διεθνώς. Μετά την έναρξη του πολέμου προσπάθησε να διαφοροποιήσει τη θέση του, δηλώνοντας ότι η σύγκρουση αποτελεί «τραγωδία» και ότι επιθυμεί την ειρήνη.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές αρχές διατήρησαν τις κυρώσεις σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική του επιρροή και η θέση του στο ρωσικό επιχειρηματικό σύστημα δικαιολογούν τα περιοριστικά μέτρα.

Οι πιέσεις από Παρίσι και Λουξεμβούργο

Η συζήτηση στους κόλπους της ΕΕ φέρεται να συνδέεται με διπλωματικές επιδιώξεις συγκεκριμένων κρατών-μελών.

Η Γαλλία τάχθηκε υπέρ της άρσης των κυρώσεων για τον Ουσμάνοφ, επικαλούμενη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, λόγους εθνικής ασφαλείας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Παρίσι επιδίωκε η αλλαγή αυτή να συμβάλει σε μια ευρύτερη διπλωματική προσπάθεια για την απελευθέρωση Γάλλων πολιτών που κρατούνται στο Αζερμπαϊτζάν.

Παράλληλα, το Λουξεμβούργο εμφανίστηκε θετικό στην αφαίρεση του ονόματος του Φρίντμαν από τη λίστα, εφόσον υπήρχε συμφωνία μεταξύ των «27» για την υπόθεση Ουσμάνοφ.

Οι δύο περιπτώσεις έχουν έτσι μετατραπεί σε μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για το πώς η ΕΕ διαχειρίζεται τη στρατηγική της απέναντι στη Ρωσία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο φόβος του Κιέβου για «χαλάρωση» της πίεσης

Η αντίδραση της Ουκρανίας αντανακλά τον φόβο ότι οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων μπορεί να λειτουργήσει ως πολιτικό μήνυμα προς τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη εκφράσει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αλλαγής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» για άρση περιορισμών και ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να στείλει «δώρα στη Ρωσία».

Για το Κίεβο, οι κυρώσεις δεν αποτελούν μόνο οικονομικό εργαλείο αλλά και στοιχείο της συνολικής στρατηγικής πίεσης απέναντι στη Μόσχα.

Το δύσκολο ισοζύγιο της Ευρώπης

Η υπόθεση Ουσμάνοφ – Φρίντμαν φέρνει ξανά στην επιφάνεια το δύσκολο δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τη μία πλευρά, η Ουκρανία και οι πιο σκληροί υποστηρικτές της γραμμής κυρώσεων ζητούν τη διατήρηση και ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Από την άλλη, ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν αν τα περιοριστικά μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλείο διαπραγμάτευσης σε διπλωματικές υποθέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τελική απόφαση για την αλλαγή της λίστας κυρώσεων. Ωστόσο, η αντιπαράθεση δείχνει ότι, όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, η ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στη Ρωσία παραμένει ένα πεδίο έντονων εσωτερικών ισορροπιών.