Πρώην ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είπε ότι στο παρελθόν της πρότεινε θεραπεία που περιελάμβανε σιδερένιους δονητές, ψαλίδια και ερωτική συνεύρεση με τον ίδιο.

Η γυναίκα που προέρχεται από ιατρική οικογένεια και έχει κουμπαριά με μέλος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, αντιμετώπιζε γυναικολογικά ζητήματα, οπότε και επισκέφθηκε τον γιατρό, ύστερα από προτροπή κοινών γνωστών.

Εκεί έγιναν δύο συναντήσεις, με τον γιατρό στη δεύτερη συνάντηση να βγάζει ερωτικά βοηθήματα και να προτείνει τη σεξουαλική επαφή.

«Το 2018 είχα ορμονικό πρόβλημα με τον κύκλο μου, οπότε είχα φουσκώματα και λοιπά. Μου είπαν ότι μπορεί να βοηθήσει. Μου είπε ότι έχω πρόβλημα με τα ορμονικά μου και εστίασε στα γυναικολογικά, ότι μπορεί να μου τα φτιάξει, γιατί θα έχω μεγάλο πρόβλημα αν το αφήσω. Μου έδωσε κάποιες βιταμίνες, έβγαλε ένα διατροφικό πλάνο να το ακολουθήσω και ζήτησε να τον επισκεφθώ την επόμενη εβδομάδα για να μελετήσει εκτενέστερα την περίπτωσή μου», είπε στις «Αποκαλύψεις» με γυρισμένη πλάτη στην κάμερα η πρώην ασθενής.

«Φρόντισε να κλείσει ραντεβού στο τέλος της ημέρας. Πήγα στις 20:30 και ζήτησε από τις γραμματείς ότι δεν τις χρειάζεται. Μου προσέφερε αλκοόλ για να χαλαρώσω και είπα ότι δεν πίνω. Μου είπε ότι μπορεί να προσφέρει και κρασί χωρίς αλκοόλ. Άρχισα να φοβάμαι. Είπε να πάω στο σαλόνι μέσα, το σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων. Πήγαμε στο σαλόνι, κάθισα στον καναπέ και έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα που είχε στο πλάι του γραφείου του», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, μεγάλες βελόνες, ένα σιδερένιο τσόκερ με αλυσίδα και καρφιά. Ζήτησε να προχωρήσουμε… να κάνει τη θεραπεία και να προχωρήσουμε σε σεξουαλική συνεύρεση. Ευτυχώς, είχα την εξυπνάδα, πάνω στον πανικό μου, να πω δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του. Ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, αλλά με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.