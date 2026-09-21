Νέες πληροφορίες για τη γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφεραν ότι η 56χρονη είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος μεγάλης ελβετικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία, που έχει παρουσία σε 11 χώρες, προμήθευε με μηχανήματα το ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο διατηρούσε η γιατρός με τον σύζυγό της, ανέφερε το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η 56χρονη, αν και ανειδίκευτη γιατρός, κατάφερε να γίνει αποκλειστική αντιπρόσωπος της μεγάλης εταιρείας.

Επιπλέον, φέρεται να έστελνε στην εταιρεία δείγματα για εξετάσεις, ειδικά σε όσες ήταν ακριβές, και έγραφε χειρόγραφα, ώστε να είναι αόρατες από το σύστημα, ανέφερε ο ΑΝΤ1.

«Τα εργαστήριά μας πραγματοποιούν εξειδικευμένες εξετάσεις, υψηλού κόστους, και ψάχνουν για ουσίες που μπορεί να έχει συσσωρεύσει ο οργανισμός από το περιβάλλον, όπως βαρέα μέταλλα και άλλους ρύπους. Μετατρέπουμε την πολυπλοκότητα σε διαύγεια», αναφέρει η ελβετική εταιρεία στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.