Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξέφρασε τα έντονα παράπονά του για την διαιτησία του αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης με τους «ροχιμπλάνκος» να απαντούν στον Πορτογάλο τεχνικό της Ρεάλ.

Ο προπονητής της «βασίλισσας» στη συνέντευξη Τύπου μετά από το τέλος του ντέρμπι, εμφανίστηκε, δείχνοντας δύο κόλλες Α4 στις οποίες απεικονίζονταν οι δύο φάσεις στις οποίες θεώρησε ότι θα έπρεπε να αποβληθούν ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο.

Η Ατλέτικο από πλευράς της φρόντισε να απαντήσει στον Μουρίνιο, μέσω ανάρτησης που έκανε στα social media, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με έναν εκτυπωτή που έβγαλε ένα χαρτί με φωτογραφία του Μουρίνιο από τη συνέντευξη Τύπου, το οποίο στο κάτω μέρος έγραφε:

«Σταματήστε να παρενοχλείτε τους διαιτητές».

Η ανάρτηση της Ατλέτικο Μαδρίτης: