Για περισσότερες από δύο δεκαετίες παρέμενε άλυτο το μυστήριο της εξαφάνισης ενός ψαρά στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας. Τώρα, ένα ανθρώπινο οστό που ξεβράστηκε σε παραλία της Βόρειας Καλιφόρνιας έδωσε επιτέλους την απάντηση για την τύχη του.

Ο Τζόναθαν Ράξα, 37 ετών και πατέρας τριών παιδιών, εξαφανίστηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1999, όταν το αλιευτικό σκάφος Silver Spray βρέθηκε αντιμέτωπο με τεράστια κύματα κοντά στις εκβολές του κόλπου Humboldt, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ένα κύμα ύψους περίπου 5,5 μέτρων χτύπησε το σκάφος και ξήλωσε το πιλοτήριο από τον κύριο κορμό του. Ο κυβερνήτης Αλ Μπερνς θυμήθηκε αργότερα ότι παρακολουθούσε ανήμπορος τα μέλη του πληρώματος να παρασύρονται από τη θάλασσα, καθώς το αλιευτικό μήκους περίπου 11 μέτρων βυθιζόταν. «Είχα ένα πολύ έντονο προαίσθημα ότι θα πέθαινα», είχε δηλώσει ο Μπερνς στους Los Angeles Times.

Ο ίδιος παρασύρθηκε από ένα δεύτερο κύμα και βγήκε στην επιφάνεια περίπου 90 μέτρα μακριά από το σημείο του ναυαγίου. Κατάφερε να κρατηθεί από ένα πεντάλιτρο δοχείο λαδιού που επέπλεε και λίγο αργότερα τα άλλα δύο μέλη του πληρώματος τον ανέσυραν σε σωσίβια σχεδία. Ο Ράξα, όμως, δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά.

Η ανακάλυψη 26 χρόνια μετά

Η υπόθεση παρέμενε άλυτη μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, όταν εντοπίστηκε ένα οστό στην Centerville Beach, στη Βόρεια Καλιφόρνια. Ένας πολίτης ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Humboldt και οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν το εύρημα.

Terrifying sea mystery that has haunted California fishermen for 26 years is solved https://t.co/Hcq2l04zjP via https://t.co/dv8zYqZkRJ — xwoodbinex (@xCountMeInx) September 20, 2026

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για ανθρώπινο ιερό οστό, το οποίο στη συνέχεια στάλθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας για γενετική ανάλυση. Το DNA που προέκυψε ταίριαξε με γενετικό υλικό συγγενών του Ράξα, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι το οστό ανήκε στον αγνοούμενο ψαρά.

Η σορός του δεν είχε βρεθεί ποτέ και το οστό εντοπίστηκε περίπου 24 χιλιόμετρα νότια από το σημείο όπου είχε συμβεί το ναυάγιο, περισσότερα από 26 χρόνια νωρίτερα.

Ο Ράξα ήταν αφοσιωμένος χριστιανός και επαγγελματίας ψαράς. Την εποχή της εξαφάνισής του, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, συγκέντρωνε χρήματα για ένα ευαγγελικό ταξίδι στη χώρα καταγωγής των προγόνων του, το Λάος. Η οικογένειά του έχει πλέον ενημερωθεί για την ταυτοποίηση.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Humboldt υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης γενετικού υλικού από τις οικογένειες αγνοουμένων.

«Αυτά τα δείγματα μπορούν να προσφέρουν κρίσιμα στοιχεία στις έρευνες και να βοηθήσουν τις Αρχές να ταυτοποιήσουν αγνοούμενους και να εξιχνιάσουν υποθέσεις, ακόμη και δεκαετίες μετά την εξαφάνισή τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Έτσι, έπειτα από 26 χρόνια αβεβαιότητας, η οικογένεια του Ράξα γνωρίζει πλέον τι συνέβη στον άνθρωπό της εκείνη τη δραματική ημέρα του Δεκεμβρίου του 1999.