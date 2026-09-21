Η Γαλλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Αμάντα Λιρ, με μια ειρωνική ανάρτησή της στο διαδίκτυο, κατηγόρησε τη Μάιλι Σάιρους για λογοκλοπή ενός τραγουδιού της.



«Σε ευχαριστώ, Μάιλι, που αντέγραψες το τραγούδι μου The Sphinx! Αισθάνομαι κολακευμένη!».

Στο νέο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, το Bass Persuades, η μελωδία ενός τραγουδιού, του Redlights, παρουσιάζει, σύμφωνα με την Αμάντα Λιρ, ομοιότητες με το The Shphinx, που είχε ερμηνεύσει εκείνη το 1978.

🎤 French disco diva Amanda Lear publicly accused American singer Miley Cyrus on Monday of plagiarising one of her songs from the 1970s.

➡️ https://t.co/nKBKO6WtHb pic.twitter.com/nUfvb3q7DY — AFP News Agency (@AFP) September 21, 2026

«Εδώ δεν ήμουν ποτέ δικομανής, όμως η δισκογραφική εταιρεία Universal και οι δημιουργοί του τραγουδιού, του οποίου είμαι η στιχουργός, θέλουν να παραδεχτεί τη λογοκλοπή», είπε η Λιρ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

love Miley, but they literally sound the same. Miley’s version is just faster. pic.twitter.com/oWmTFtK7qi https://t.co/Eln0O9ergq — Taylor Swiftieeeeee (@Desireofhua) September 20, 2026

«Εγώ, απλώς επισήμανα την κατάσταση ευχαριστώντας τη Μάιλι Σάιρους και προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα κολακευμένη. Ποτέ δεν απείλησε με δίκες ή με αντίποινα», πρόσθεσε η καλλιτέχνιδα, διευκρινίζοντας ότι ενημερώθηκε για το θέμα από τους θαυμαστές της.



Μέχρι στιγμής, ούτε η Μάιλι Σάιρους ούτε οι συνεργάτες της έχουν απαντήσει στην Αμάντα Λιρ και τη δισκογραφική εταιρεία της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε το βίντεο του The Sphinx: