Η ομάδα του ΠΑΟΚ στο χάντμπολ γυναικών κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, καθώς στον τελικό του 4ου Super Cup επικράτησε της Αναγέννησης Άρτας με 30-18.

Έτσι, ο περσινός νταμπλούχος «δικέφαλος του βορρά» επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί του και έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο μέρος της, έφτασε με άνεση στην κατάκτηση του τροπαίου.

Η Αναγέννηση Άρτας προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστική, όμως δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της αντιπάλου της.

Ο ΠΑΟΚ έχει συμμετάσχει και στους τέσσερις τελικούς του θεσμού και με τη δεύτερη κατάκτησή του, έφτασε πλέον τη Νέα Ιωνία στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ παράλληλα πρόσθεσε το Super Cup στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο που είχε κατακτήσει, ολοκληρώνοντας το τρέμπλ.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 8-5, 9-7, 13-7, 13-9, 17-9 (ημ.), 19-10, 21-12, 23-13, 25-14, 28-15, 30-18.

ΠΑΟK: Τσικνάκη, Κερλίδη 5, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 6, Μούρνου, Σεβδίλη 1, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 3, Τσάκαλου 1, Τροχίδου 2, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου 4, Μπουράτο 1, Μιλόγεβιτς 3, Ντε Αλμέιδα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ: Μανίκη, Παπουτσίδου, Γκόλετς 4, Κοντρακίνα 1, Καπρινιώτη, Παπαγιαννοπούλου 2, Μερκούρη, Γκολούμπεβα, Μπίνα, Κουλ 1, Μπίκοβα 5, Κρασιλνίκοβα 1, Ερόκινα, Νικίτινα 4.